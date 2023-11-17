Назван возраст, после которого курильщик уже не сможет восстановить здоровье
Существует два вида вклада в здоровье и будущее: не начинать курить, а для имеющих эту пагубную привычку — бросить. И оказывается, до определённого возраста курильщик, отказавшийся от сигарет, может полностью восстановить своё здоровье. Заведующая отделением стационара клиники ММЦ, врач-терапевт, кардиолог Дарья Кулешова напомнила также, что получит организм человека, переставшего отравлять его никотином и химией.
Плюсы отказа от курения:
- организму станет легче;
- снизится риск преждевременной смерти;
- обеспечивается профилактика ухудшения репродуктивного здоровья;
- меньше риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний;
- профилактика хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) и рака;
- на пользу тем, у кого уже есть ишемическая болезнь сердца или ХОБЛ;
- улучшится качество жизни;
- меньше денежных трат.
Все эти блага можно заполучить, решившись бросить и выдержав, чтобы не вернуться к сформировавшейся привычке. При этом необязательно и даже нежелательно начинать безникотиновую жизнь в понедельник. По мнению доктора Фрэнка Михальски, специализирующегося на наркозависимости, лучшие день и время — среда, утро. Так будет проще пережить синдром отмены.
И, кстати, если бросить курить до 35 лет, то можно полностью восстановиться от вредного воздействия курения, отметили в ММЦ. Дело в том, что бросившие курить до этого возраста имели такую же ожидаемую продолжительность жизни, как и некурящие.