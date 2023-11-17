Здоровье
05:00, 17 ноября 2023
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Назван возраст, после которого курильщик уже не сможет восстановить здоровье

Существует два вида вклада в здоровье и будущее: не начинать курить, а для имеющих эту пагубную привычку — бросить. И оказывается, до определённого возраста курильщик, отказавшийся от сигарет, может полностью восстановить своё здоровье. Заведующая отделением стационара клиники ММЦ, врач-терапевт, кардиолог Дарья Кулешова напомнила также, что получит организм человека, переставшего отравлять его никотином и химией.

Назван возраст, после которого курильщик уже не сможет восстановить здоровье
© Freepik/freepik

Плюсы отказа от курения:

  • организму станет легче;
  • снизится риск преждевременной смерти;
  • обеспечивается профилактика ухудшения репродуктивного здоровья;
  • меньше риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний;
  • профилактика хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) и рака;
  • на пользу тем, у кого уже есть ишемическая болезнь сердца или ХОБЛ;
  • улучшится качество жизни;
  • меньше денежных трат.

Все эти блага можно заполучить, решившись бросить и выдержав, чтобы не вернуться к сформировавшейся привычке. При этом необязательно и даже нежелательно начинать безникотиновую жизнь в понедельник. По мнению доктора Фрэнка Михальски, специализирующегося на наркозависимости, лучшие день и время — среда, утро. Так будет проще пережить синдром отмены.

И, кстати, если бросить курить до 35 лет, то можно полностью восстановиться от вредного воздействия курения, отметили в ММЦ. Дело в том, что бросившие курить до этого возраста имели такую же ожидаемую продолжительность жизни, как и некурящие.

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