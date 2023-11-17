Назван возраст, после которого курильщик уже не сможет восстановить здоровье

Плюсы отказа от курения:

организму станет легче;

снизится риск преждевременной смерти;

обеспечивается профилактика ухудшения репродуктивного здоровья;

меньше риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний;

профилактика хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) и рака;

на пользу тем, у кого уже есть ишемическая болезнь сердца или ХОБЛ;

улучшится качество жизни;

меньше денежных трат.

Все эти блага можно заполучить, решившись бросить и выдержав, чтобы не вернуться к сформировавшейся привычке. При этом необязательно и даже нежелательно начинать безникотиновую жизнь в понедельник. По мнению доктора Фрэнка Михальски, специализирующегося на наркозависимости, лучшие день и время — среда, утро. Так будет проще пережить синдром отмены.

И, кстати, если бросить курить до 35 лет, то можно полностью восстановиться от вредного воздействия курения, отметили в ММЦ. Дело в том, что бросившие курить до этого возраста имели такую же ожидаемую продолжительность жизни, как и некурящие.