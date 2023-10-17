Спокойствие по-японски. Названа самая полезная для нервов крупа

По словам врача, в пропаренном рисе содержится большое количество витаминов группы В, а это то, что нужно для нервов. Эксперт также объяснила, что рис пропаривают как раз для того, чтобы сохранить питательную ценность продукта. Пропаривание означает, что ещё нешлифованное зерно обрабатывают паром. В результате все витамины и минералы из оболочки переходят непосредственно в ядерную часть риса, объяснила Королёва.

Она напомнила, что из-за нехватки витаминов группы B могут возникать неврологические расстройства. Так что лучше не допускать дефицита.

При приготовлении риса стоит придерживаться следующего правила: рис замочить на ночь, а наутро хорошо промыть до чистой воды. Это позволит снизить содержание крахмала. И вот теперь уже можно готовить. Кстати, рис можно есть на завтрак, обед и ужин. А ещё он идеально сочетается с овощами. Особенно важно есть рис с овощами и зеленью тем, кто страдает от запоров.

Но на этом польза риса не заканчивается. Он ещё способен снизить риск развития деменции и болезни Паркинсона. О других полезных свойствах крупы можно узнать тут.