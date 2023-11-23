Спортсмены захотели выпить крови морских червей. Что она даёт?

Морских червей рыбаки используют в качестве наживки для рыбалки. Кто бы мог подумать, что их кровь пригодится в профессиональном спорте? Газета L'Equipe сообщила, что в 2020 году к морскому биологу Франку Залю, создателю «кровозаменителя», обратился известный велогонщик, участник «Тур де Франс». Он хотел приобрести разработку учёного, но не вышло: биолог просто сообщил о спортсмене властям.

«Мне поступило несколько прямых запросов от спортсменов, которые хотели узнать, как получить это вещество. Я также узнал о его возможном применении в лошадиных скачках», — рассказал Заль.

Помимо способности переносить огромное количество кислорода, у гемоглобина червей есть ряд интересных свойств. Его можно хранить при комнатной температуре, что исключает необходимость замораживания и облегчает транспортировку. Это делает кровь морских червей идеальным средством для допинга.

Антидопинговые организации уже в курсе новой разработки. Научный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Рабин утверждает, что пока никто из спортсменов не использовал такой стимулятор. По крайней мере, никто ещё не попался.

Развить выносливость можно и без крови червей. Для этого нужно делать специальные упражнения, а главное — правильно дышать. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.