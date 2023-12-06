«Спутник V» доработали, чтобы он снова защищал от ковида

По словам Гинцбурга, у вакцины изменился антигенный состав. Серии уже произведённых доз вакцины переданы на контроль в центр экспертизы.

Обновлённый «Спутник» не придётся заново регистрировать — изменения просто внесут в документы уже зарегистрированной вакцины, добавил Гинцбург.

До Нового года создатели вакцины планируют наработать 600 000–700 000 доз. По словам главы центра имени Гамалеи, некоторые регионы уже заключили договоры на поставки препарата.

Исследования обновлённого «Спутника» завершились в ноябре. В них участвовали 50 человек. Каких-либо значимых побочных эффектов у них не было, рассказывал ранее журналистам глава центра имени Гамалеи.

«Спутник V» был эффективен с августа 2020 примерно до июля 2022 года. Летом 2022-го появились три разновидности «омикрона», и эффективность вакцины упала в 8 раз. А с появлением новых штаммов — уже в 20 раз. Полностью неэффективной вакцина стала в январе 2023 года, когда бушевал штамм «кракен».