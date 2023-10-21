Среди побочек — смерть. Когда с парацетамолом нужно быть осторожнее
Редко в какой домашней аптечке не найдётся парацетамола, потому что его часто принимают от всего подряд — и от головы, и от пятой точки. Такой универсальный солдат очень полезен, и эффект налицо, вот только, как оказалось, у него немало побочных эффектов. И если ещё с запором или диареей справиться как-то можно, то вот со смертью — уже сложнее.
Как рассказал доктор Ли, побочных эффектов у парацетамола много, но ничего не случится, если соблюдать дозу. А точнее — принимать не более 4 таблеток по 500 мг в сутки. Если превысить дозу, то может случиться:
- запор и диарея (это самые частые побочки, но даже они встречаются не более чем у 10% всех пациентов);
- стул цвета глины — светлый или серовато-белый (вместе с пожелтением кожи и глаз указывает на возможную желтуху, обычно появляется спустя несколько дней после передозировки);
- чёрный дёгтеобразный стул, или мелена (возникает из-за кровотечения в верхней части ЖКТ — в пищеводе или желудке).
Что делать при передозировке парацетамолом?
- Сразу прекратить приём таблеток.
- Если заметили кровь после похода в туалет или чёрный стул, то нужно вызвать скорую или срочно ехать в больницу. Кровотечение нужно оценить, а затем остановить.
Если не следить за дозировкой, то побочные эффекты могут привести к летальным последствиям.
Парацетамол, кстати, подходит даже для детей, если следовать инструкции. А вот аспирин карапузам строго противопоказан, а всё из-за ацетилсалициловой кислоты, которая для них очень токсична.