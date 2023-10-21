Здоровье
18:20, 21 октября 2023
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Среди побочек — смерть. Когда с парацетамолом нужно быть осторожнее

Редко в какой домашней аптечке не найдётся парацетамола, потому что его часто принимают от всего подряд — и от головы, и от пятой точки. Такой универсальный солдат очень полезен, и эффект налицо, вот только, как оказалось, у него немало побочных эффектов. И если ещё с запором или диареей справиться как-то можно, то вот со смертью — уже сложнее.

Среди побочек — смерть. Когда с парацетамолом нужно быть осторожнее
© danilo.alvesd / Unsplash

Как рассказал доктор Ли, побочных эффектов у парацетамола много, но ничего не случится, если соблюдать дозу. А точнее — принимать не более 4 таблеток по 500 мг в сутки. Если превысить дозу, то может случиться:

  • запор и диарея (это самые частые побочки, но даже они встречаются не более чем у 10% всех пациентов);
  • стул цвета глины — светлый или серовато-белый (вместе с пожелтением кожи и глаз указывает на возможную желтуху, обычно появляется спустя несколько дней после передозировки);
  • чёрный дёгтеобразный стул, или мелена (возникает из-за кровотечения в верхней части ЖКТ — в пищеводе или желудке).

Что делать при передозировке парацетамолом?

  1. Сразу прекратить приём таблеток.
  2. Если заметили кровь после похода в туалет или чёрный стул, то нужно вызвать скорую или срочно ехать в больницу. Кровотечение нужно оценить, а затем остановить.

Если не следить за дозировкой, то побочные эффекты могут привести к летальным последствиям.

Парацетамол, кстати, подходит даже для детей, если следовать инструкции. А вот аспирин карапузам строго противопоказан, а всё из-за ацетилсалициловой кислоты, которая для них очень токсична.

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