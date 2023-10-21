Среди побочек — смерть. Когда с парацетамолом нужно быть осторожнее

Как рассказал доктор Ли, побочных эффектов у парацетамола много, но ничего не случится, если соблюдать дозу. А точнее — принимать не более 4 таблеток по 500 мг в сутки. Если превысить дозу, то может случиться:

запор и диарея (это самые частые побочки, но даже они встречаются не более чем у 10% всех пациентов);

стул цвета глины — светлый или серовато-белый (вместе с пожелтением кожи и глаз указывает на возможную желтуху, обычно появляется спустя несколько дней после передозировки);

чёрный дёгтеобразный стул, или мелена (возникает из-за кровотечения в верхней части ЖКТ — в пищеводе или желудке).

Что делать при передозировке парацетамолом?

Сразу прекратить приём таблеток. Если заметили кровь после похода в туалет или чёрный стул, то нужно вызвать скорую или срочно ехать в больницу. Кровотечение нужно оценить, а затем остановить.

Если не следить за дозировкой, то побочные эффекты могут привести к летальным последствиям.

Парацетамол, кстати, подходит даже для детей, если следовать инструкции. А вот аспирин карапузам строго противопоказан, а всё из-за ацетилсалициловой кислоты, которая для них очень токсична.