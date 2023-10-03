Стало известно, что пластик влияет на развитие у детей аутизма и СДВГ. Страшилки учёных?

Американские учёные в новом исследовании пытались понять больше о СДВГ и РАС, которые возникают обычно в раннем возрасте из-за нарушений в работе мозга. На появление этих синдрома и расстройства влияет множество факторов — биологических, генетических, экологических, поэтому учёные планировали ответить хоть на какие-нибудь вопросы.

Они рассматривали влияние BPA (популярной пластиковой добавки, которая отвечает в том числе за эластичность пластика) на детский организм. Обычно микропластик попадает в человека, но затем благодаря глюкуронидации к токсичным молекулам крепятся молекулы сахара, делая эту частицу водорастворимой. Далее она перерабатывается организмом и выходит вместе с мочой.

Так организм работает по умолчанию, но исследование американских учёных доказало, что у детей с РАС этот процесс теряет 10% эффективности, а у детей с СДВГ — 17%. Это означает, что микропластик задерживается в их организме и продолжает на него влиять.

Проблема в том, что микропластик может попадать в организм младенца ещё в утробе матери. Поэтому теперь учёные хотят выяснить, когда именно пластик впервые загрязняет организм ребёнка и как именно он влияет на СДВГ и РАС — вызывает болезни, ухудшает симптомы или вообще никак не проявляет себя.

Как микропластик вообще может попадать в организм человека?