Стало известно, как сохранить молодость после 40 лет. Увы, придётся попотеть

Исследователи из Университета Пизы наблюдали за двумя группами, в каждой из которой было по 36 человек от 46 до 77 лет. Одна группа состояла из бегунов на длинные дистанции, а вторая — из людей с малоподвижным образом жизни, но у всех был один индекс массы тела и не было каких-либо проблем с сердцем и сосудами.

За их состоянием наблюдали и выяснили, что из-за частых тренировок в крови более спортивных испытуемых было больше оксида азота, а он помогает снизить давление и поддерживает здоровье сосудов. Оказалось, что спорт хоть и не сильно помогает микроциркуляции крови, но во время стресса испытуемые справлялись с нагрузкой лучше. То есть физические нагрузки помогают укреплять сосуды и сердце, снижая риск инфарктов и инсультов.

А чтобы быть совсем здоровым Буратино, можно ещё ежедневный рацион урезать на 12%. Это мало как сказывается на порции и сытости, зато можно скинуть немного лишнего веса и сохранить мышцы. К тому же приостанавливаются воспалительные процессы в организме и старение.