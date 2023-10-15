Стало известно, как замедлить старение. Учёные предлагают поскромнее жить

Как говорится в исследовании, авторы проанализировали данные эксперимента, в котором испытуемые должны были урезать ежедневное потребление калорий на 12%. Это не сильно сказывалось на их питании, а вот результаты были ошеломительные.

В первый год добровольцы потеряли 10 кг веса, но при этом сохранили мышечную массу, которая даже окрепла. При этом приостановились воспалительные процессы в организме, которые отвечают за нездоровое старение и множественные заболевания, в том числе и онкологию.

То есть слегка урезанный рацион поможет замедлить увядание организма, уверен автор научной работы, доктор-гериатр Луиджи Ферруччи. А если в своё меню ещё включить и омолаживающий пирог, то вообще можно будет огурчиком дожить до 100 лет. Что за пирог такой и как он работает из-за антиоксидантов, можно почитать здесь.