Стало известно, как замедлить старение. Учёные предлагают поскромнее жить
Мало кого не пугает пусть медленно, но неотвратимо приближающаяся старость. Поэтому учёные из многих стран пытаются разгадать загадку вечной молодости. Пока получается не очень, но они не сдаются. Свежий пример: американские исследователи из Национального института здоровья Мэриленда выяснили, как можно отодвинуть старость и её влияние на организм.
Как говорится в исследовании, авторы проанализировали данные эксперимента, в котором испытуемые должны были урезать ежедневное потребление калорий на 12%. Это не сильно сказывалось на их питании, а вот результаты были ошеломительные.
В первый год добровольцы потеряли 10 кг веса, но при этом сохранили мышечную массу, которая даже окрепла. При этом приостановились воспалительные процессы в организме, которые отвечают за нездоровое старение и множественные заболевания, в том числе и онкологию.
То есть слегка урезанный рацион поможет замедлить увядание организма, уверен автор научной работы, доктор-гериатр Луиджи Ферруччи. А если в своё меню ещё включить и омолаживающий пирог, то вообще можно будет огурчиком дожить до 100 лет. Что за пирог такой и как он работает из-за антиоксидантов, можно почитать здесь.