Стало известно, какие породы собак чаще всего умирают от рака. Проверьте своего питомца

Специалист Леонард Нанни поделил все породы на три категории — по размеру и весу. Группа самых маленьких, куда входили коротыши вроде чихуахуа, померанских шпицев и пекинесов, оказалась вполне здоровой — их смертность от рака не превышала 10%.

В группе самых больших — более 60 кг — тоже уровень смертности из-за онкологии оказался очень низким. Хотелось бы порадоваться за эти две категории, но не выйдет. Всё потому, что рак (и смерть от него) наблюдались у тех собак, что доживали до преклонного возраста. А если животное умирало в сравнительно молодом возрасте, то и рак у него образоваться не успевал.

Самыми невезучими в плане онкологии оказались собаки среднего веса — от 29 до 42 кг. Сюда можно отнести всех терьеров, бернских зенненхундов, бульмастифов и других. Отдельно биолог проверил версию, что скрещивание родственников для выведения породы может увеличить риск развития рака, но она не подтвердилась.

Ранее ветеринары рассказывали, как обнаружить у собаки смертельно опасный пироплазмоз, когда первое время нет никаких симптомов. Узнать об этом можно здесь.