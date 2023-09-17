Здоровье
09:40, 17 сентября 2023
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Стало известно, какие продукты нельзя есть при запорах

Запоры чаще всего возникают из-за нарушения перистальтики кишечника. Они, к слову, считаются признаком так называемого ленивого кишечника. Распознать такое состояние достаточно просто: если вас замучили частые запоры, тошнота, вздутие, колики, а походы в туалет превращаются в пытку, значит, проблема определённо у вас есть. О том, как бороться с запорами и восстановить работу кишечника, рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков.

Стало известно, какие продукты нельзя есть при запорах

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По словам специалиста, справиться с частыми запорами поможет отказ от некоторой еды и напитков:

  • фастфуда;
  • готовых соусов;
  • изделий из белой муки;
  • сладостей;
  • чёрного чая;
  • какао.

Врач предупредил, что длительное отсутствие дефекации провоцирует брожение, раздражение слизистых и воспалительные процессы.

А чтобы кишечник работал как часы, стоит кушать больше клетчатки, указал Садыков. Для этого добавьте в рацион:

  • овощи;
  • фрукты;
  • листовую зелень;
  • бурый рис;
  • каши из цельных злаков.

Гастроэнтеролог также призвал каждый день пить кефир или йогурт. Особенно полезны домашние продукты на закваске. Кроме того, нелишним будет пропить курс пробиотиков, подытожил врач в беседе с «Мослентой».

Ранее заслуженный врач РФ Оксана Драпкина рассказала, что запор способен навредить сердцу. Всё из-за напряжения при дефекации.

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