Стало известно, какие продукты нельзя есть при запорах

По словам специалиста, справиться с частыми запорами поможет отказ от некоторой еды и напитков:

фастфуда;

готовых соусов;

изделий из белой муки;

сладостей;

чёрного чая;

какао.

Врач предупредил, что длительное отсутствие дефекации провоцирует брожение, раздражение слизистых и воспалительные процессы.

А чтобы кишечник работал как часы, стоит кушать больше клетчатки, указал Садыков. Для этого добавьте в рацион:

овощи;

фрукты;

листовую зелень;

бурый рис;

каши из цельных злаков.

Гастроэнтеролог также призвал каждый день пить кефир или йогурт. Особенно полезны домашние продукты на закваске. Кроме того, нелишним будет пропить курс пробиотиков, подытожил врач в беседе с «Мослентой».

Ранее заслуженный врач РФ Оксана Драпкина рассказала, что запор способен навредить сердцу. Всё из-за напряжения при дефекации.