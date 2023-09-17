Стало известно, какие продукты нельзя есть при запорах
Запоры чаще всего возникают из-за нарушения перистальтики кишечника. Они, к слову, считаются признаком так называемого ленивого кишечника. Распознать такое состояние достаточно просто: если вас замучили частые запоры, тошнота, вздутие, колики, а походы в туалет превращаются в пытку, значит, проблема определённо у вас есть. О том, как бороться с запорами и восстановить работу кишечника, рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков.
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По словам специалиста, справиться с частыми запорами поможет отказ от некоторой еды и напитков:
- фастфуда;
- готовых соусов;
- изделий из белой муки;
- сладостей;
- чёрного чая;
- какао.
Врач предупредил, что длительное отсутствие дефекации провоцирует брожение, раздражение слизистых и воспалительные процессы.
А чтобы кишечник работал как часы, стоит кушать больше клетчатки, указал Садыков. Для этого добавьте в рацион:
- овощи;
- фрукты;
- листовую зелень;
- бурый рис;
- каши из цельных злаков.
Гастроэнтеролог также призвал каждый день пить кефир или йогурт. Особенно полезны домашние продукты на закваске. Кроме того, нелишним будет пропить курс пробиотиков, подытожил врач в беседе с «Мослентой».
Ранее заслуженный врач РФ Оксана Драпкина рассказала, что запор способен навредить сердцу. Всё из-за напряжения при дефекации.