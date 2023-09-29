Стало известно, кому нельзя есть квашеную капусту

«Если капуста была заквашена в большом количестве соли, то людям, которые имеют заболевания почек или гипертоническую болезнь, этот продукт не показан», — пояснила доктор телеканалу «Москва 24».

Дело в том, что соль в составе квашеной капусты задерживает жидкость, повышает давление и может вызывать отёки.

Но это не приговор, и даже с такими диагнозами можно отведать солёные вкусности. Неприятных последствий можно избежать, если приготовить квашеную капусту без добавления соли.

Соль в квашеной капусте заменяйте ароматными травами или другими специями, посоветовала терапевт. И добавила, что сама по себе капуста очень хороша во всех смыслах и полезна для иммунитета.