Раскрыто состояние больного раком Николая Дроздова
86-летний телеведущий Николай Дроздов, у которого ранее обнаружили рак простаты, чувствует себя лучше. Курсы химиотерапии, лекарства, витамины и диета дали свои плоды и болезнь вошла в стадию ремиссии, показатели нормализовались, сообщил телеграм-канал Shot. Сейчас врачи внимательно следят за здоровьем сердца телеведущего — есть некоторые отклонения, но ничего критичного.
Супруга Дроздова Татьяна рассказала, что Новый год они с мужем планируют встречать на даче. Там они будут гулять, чистить снег и дышать свежим воздухом. Суетиться из-за праздничных блюд и ёлки они не будут — ёлок у них полно и на участке, а дом они украсят веточками.
О том, в чём россияне собираются встречать Новый год, рассказали в этом материале. Многие оденутся по-домашнему.