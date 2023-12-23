Здоровье
14:00, 23 декабря 2023
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Раскрыто состояние больного раком Николая Дроздова

86-летний телеведущий Николай Дроздов, у которого ранее обнаружили рак простаты, чувствует себя лучше. Курсы химиотерапии, лекарства, витамины и диета дали свои плоды и болезнь вошла в стадию ремиссии, показатели нормализовались, сообщил телеграм-канал Shot. Сейчас врачи внимательно следят за здоровьем сердца телеведущего — есть некоторые отклонения, но ничего критичного.

Раскрыто состояние больного раком Николая Дроздова
© кадр из видео / YouTube-канал А поговорить?

Супруга Дроздова Татьяна рассказала, что Новый год они с мужем планируют встречать на даче. Там они будут гулять, чистить снег и дышать свежим воздухом. Суетиться из-за праздничных блюд и ёлки они не будут — ёлок у них полно и на участке, а дом они украсят веточками.

О том, в чём россияне собираются встречать Новый год, рассказали в этом материале. Многие оденутся по-домашнему.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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