Раскрыто состояние больного раком Николая Дроздова

Супруга Дроздова Татьяна рассказала, что Новый год они с мужем планируют встречать на даче. Там они будут гулять, чистить снег и дышать свежим воздухом. Суетиться из-за праздничных блюд и ёлки они не будут — ёлок у них полно и на участке, а дом они украсят веточками.

О том, в чём россияне собираются встречать Новый год, рассказали в этом материале. Многие оденутся по-домашнему.