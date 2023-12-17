Стало известно, почему ипохондрики умирают чаще остальных. Паранойя не помогает

Бытует мнение, что ипохондрики здоровее всех окружающих, потому что по любому малейшему вопросу бегут к врачу и проходят бесконечные обследования. Из-за этого любую болезнь они могут поймать на подлёте. Однако оказалось, что их постоянный страх и тревога насчёт здоровья делают только хуже.

Медики выяснили, что ипохондрики умирают в 1,69 раза чаще и в целом живут на 5 лет меньше. А всё потому что тревожность изнашивает сердце и вредит сосудам, из-за этого возрастает риск развития проблем с сердечно-сосудистой системой, хронических заболеваний и приступов.

А как понять — у вас ипохондрия или просто здоровая подозрительность к организму, можно узнать здесь.