Здоровье
Опубликовано 30 января 2024, 17:20
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Стало известно, почему рюмашка перед сном вреднее, чем в другое время суток

Зачастую весёлые посиделки с друзьями за чашечкой чего-то не столько горячего, сколько горячительного, проходят вечерами, и алкоголь поступает в организм незадолго до сна. Но утро после такой встречи редко бывает добрым. Да, виновато похмелье, во время которого печень пытается вывести все токсины из организма, но есть ещё одна причина.
Стало известно, почему рюмашка перед сном вреднее, чем в другое время суток
© Shane / Unsplash

Учёные из Лаборатории исследования сна провели эксперимент, чтобы выяснить, как алкоголь влияет на сон. Нужно сразу уточнить, что существуют фазы быстрого и медленного сна. Каждая из них по-своему важна, но на долю быстрого сна приходится всего 20% всего времени, а он нужен для быстрой работы мозга и памяти. И вот именно фаза быстрого сна страдает из-за алкоголя.

Исследователи взяли 30 добровольцев, поделили их на две группы и на протяжении трёх дней замеряли их показатели перед сном и после сна. При этом одной группе на ночь давали напиток с содержанием алкоголя. И выяснилось, что тот сокращал время быстрой фазы, увеличивая срок медленной. Несмотря на то что алкоголь срабатывал как хорошее снотворное, качество сна при этом сильно падало.

Ранее врач Ашвин Дханда рассказывал, какую популярную болезнь можно вылечить, если отказаться от алкоголя всего на 2−3 недели. Узнать о ней можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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