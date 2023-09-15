Стало рано темнеть? Психолог рассказала, как привыкнуть к короткому световому дню

Симптомы осенней хандры

В середине сентября световой день заканчивается ближе к 19 часам, но уже в ноябре сильно темнеть начнётся в 16–17 часов. Организму требуется больше отдыха и более замедленный темп жизни. Однако нашей психике при этом может быть тяжело принять, почему активность вдруг снизилась.

«В итоге возникает тревога и даже чувство вины. Изменения погоды также становятся внешним раздражающим фактором. Снег, грязь, холод, снегопад и связанные с этими погодными условиями пробки в больших городах — всё это дополнительные ‘’вызовы'', с которыми нужно справляться», — отметила Мошняцкая в беседе с «Секретом фирмы».

Психолог перечислила 6 тревожных симптомов осенней хандры:

полное отсутствие удовольствия и радости от любимых занятий;

изменение режима сна;

отсутствие аппетита или постоянное желание съесть что-то сладкое;

апатия, отсутствие сил;

снижение самооценки;

тревога и нежелание общаться с людьми.

Мошняцкая посоветовал обратиться к специалисту, если что-либо из этого списка начало беспокоить вас сильнее обычного.

Как подстроиться под короткий день

Чтобы «осеняя хандра» не поглотила, нужно постараться адаптировать свой организм к более короткому световом дню. Психолог дала несколько советов.

Разрешите себе спать больше. Смените вид активности, перестройтесь на более медленный и спокойный ритм жизни: поищите заряд энергии в отсутствии спешки.

Ешьте поменьше тяжёлой и сладкой пищи. Осенью организму нужно больше сил, чтобы переваривать еду. Если перегружать пищеварение, заряда бодрости может не хватить.

Пейте воду. Рассчитайте свою ежедневную норму потребления воды и придерживайтесь её.

Продумайте образы для межсезонья заранее. Одежда для выхода на улицу должна быть удобной и соответствовать погоде. Составьте в начале сезона 3–4 образа. Тогда у вас не будет ситуаций «нечего надеть», зато появится много положительных эмоций от шоппинга.

Не утопайте в чувстве вины. Если справиться с этим самостоятельно не удаётся, обратитесь к специалисту: грамотный психолог поможет победить осеннюю хандру.

Не забывайте о положительных эмоциях. Добавьте в ежедневную рутину удовольствия, которые доступны в это время года: проводите время с семьёй, занимаетесь спортом, помните о важности времени наедине с собой. Главное – регулярность.

Следите за уровнем витамина D. Сдайте анализ на концентрацию витамина в крови, а с результатом обратитесь к своему лечащему врачу. Медик подберёт правильный препарат и назначит эффективную дозировку. Дефицит витамина D может быть одной из причин снижения работоспособности.

Стоит ли покупать имитаторы солнечного света?

Чтобы перенастройка организма протекала мягче, можно воспользоваться имитатором солнечного света.

«Можно купить светильник-будильник, который имитирует рассвет, когда за окном ещё темно. Эти источники света помогают просыпаться по утрам, но бóльшее влияние на организм всё-таки оказывает комплекс природных явлений: атмосферное давление, температура за окном, количество дневного света и другое», — объяснила Мошняцкая.

То есть имитатором может облегчить, к примеру, пробуждение по утрам. Но вернуть тёплый сезон и все остальные прелести лета не получится. Всё-таки некоторые негативные эффекты короткого светового дня неизбежны. Но важно не перепутать их с более серьёзными проблемами, вроде депрессии. Как отличить хандру от депрессии — узнайте здесь.