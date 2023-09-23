Стоит ли копировать привычки долгожителей, чтобы дотянуть до ста лет? Нет — и вот почему

Не повышающей настроение информацией поделился Петр Срамек, гендиректор клиники «Здоровое долголетие», которая как раз создаёт планы продления жизни клиента на основе его биомаркеров здоровья.

Так вот, по его словам, у многих из тех, кто доживает до 100 лет, просто правильные биомаркеры. И эти люди — лишь исключение, поэтому нет смысла брать с них пример. Тем более он и не всегда положителен.

«Гены долголетия» есть не больше чем у 2% населения.

«Этим людям не обязательно вести правильный образ жизни. Они могут пить, не заниматься спортом или курить», — сказал Срамек.

Но тем не менее они и живут дольше, и здоровье у них действительно крепче.

Ещё считается, что лет добавляет позитивное отношение к жизни. Но и это преувеличено, считает профессор психологии личности в Университете Нотр-Дам Дэвид Уотсон.

«Фактически, черта личности, которая больше всего связана с долгой жизнью, — это добросовестность, или осторожность и усердие», — сказал он.

Да и в целом вывод эксперты сходятся во мнении, что формула долгой жизни, скорее всего, вообще не известна никому из проживших её.

А как же секрет кавказского долголетия? Это тоже всё неправда, если разобраться. Как рассказал рассказал врач-гериатр, невролог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новосёлов, легенда пошла из 20-го века, когда не было чёткой системы регистрации рождений и сами люди любили завысить себе возраст.