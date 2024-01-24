Стоматолог объяснила, что сделать с зубами, чтобы выглядеть на 7 лет моложе

Восстанавливаем цвет отбеливанием

С годами изменяется цвет зубов: они приобретают жёлтый или серый оттенок, на них появляются тёмные пятна. Это связано с тем, что эмаль истончается, а пульпа (соединительная ткань) внутри зуба уменьшается. На помощь приходит профессиональное отбеливание.

Процедура безопасна, в отличие от домашних паст. Последние содержат абразивы (например, оксид кремния) и при регулярном применении разрушают эмаль. В клинике используют современные технологии, в основе которых — воздействие геля с перекисью водорода или перекисью карбамида на эмаль. При правильном гигиеническом уходе эффект сохраняется до 4 лет.

Ставим виниры с прозрачным краем

Ещё один признак старения зубов — появление трещинок и неровностей на их поверхности. Один из эффективных способов решить эту проблему — поставить виниры. Это специальные пластинки, которые приклеиваются отдельно на каждый зуб, охватывая только его переднюю поверхность и режущий край. Проще говоря, видимую при улыбке зону.

Где-то 10–20 лет назад в моде были кипенно-белые, абсолютно одинаковые монолитные виниры. Но сейчас в тренде естественность и имитация молодых зубов, а их главная характеристика — прозрачный режущий край. В юности такая особенность есть у всех, но с возрастом эмаль естественным образом стирается, и прозрачность уходит. Но авторские виниры ручной работы позволяют добиться красивого натурального эффекта.

В моей практике был случай, когда пациентка с белоснежными винирами пришла менять их на более естественные — ей казалось, что ослепительно белая улыбка будет ей к лицу, но на деле ужасно уставала оттого, что ей всё время «смотрят в рот».

Исправляем высоту зуба

Мы постоянно пережёвываем пищу, грызём орехи и овощи. Многие ещё и страдают бруксизмом — спазмом жевательных мышц, который провоцирует зубной скрежет, особенно ночью. В результате с годами зубы стираются и укорачиваются. Из-за этого губы теряют объём, уменьшается расстояние между носом и ртом, вся нижняя треть лица оседает вниз и придаёт лицу уставший, постаревший вид.

Восстановив высоту зубов, эти проблемы можно решить, а заодно сэкономить на походах к косметологу. Врач-ортопед подберёт реставрирующие конструкции — коронки, накладки или те же виниры.

Следим за дёснами

В юности дёсны розовые, блестящие и упругие, но с возрастом, особенно при неправильной гигиене, они истончаются, ткань атрофируется, обнажая корни зубов. Всё это портит и старит улыбку, а ещё грозит осложнениями — пародонтитом (поражением дёсен) и даже потерей зубов.

Решение проблемы — регулярная чистка зубов профессиональной щёткой, использование ирригатора. Также нужно регулярно проверяться у стоматолога, который отслеживает состояние не только зубов, но и всей полости рта. Если дёсны опухают или кровоточат, нужно обратиться к врачу как можно скорее.

Исправляем прикус

Неправильный прикус считается подростковой проблемой, но на самом деле им страдают до 80% взрослых людей. С возрастом эта проблема только прогрессирует, если ей не заниматься: зубы становятся скученными, неровными. Чисто визуально это прибавляет ещё 10–15 лет.

Из-за асимметрии зубочелюстной системы появляются носогубные складки, морщинки вокруг рта, второй подбородок. Исправить всё это можно грамотным ортодонтическим лечением. И неважно, что именно понадобится — брекеты, элайнеры, пластинки. В руках грамотного врача это рабочие инструменты.

Ставим импланты

«Пробелы» в полости рта ассоциируются со старостью. Даже если речь идёт о далёком моляре, который, кажется, никому не видно. Кроме того, чем больше времени проходит после потери зуба, тем сильнее истончается костная ткань и десна. Может возникнуть асимметрия лица, головные боли.

Утерянные зубы необходимо замещать имплантами. Бояться не нужно: современные технологии позволяют делать имплантацию один раз и на всю жизнь, а сама процедура проходит без боли и стресса.

Избавляемся от налёта на зубах

Налёт на зубах портит впечатление даже от самого гармоничного и юного лица. Лучшая защита от кариеса, а значит, и от множества зубных болезней — регулярная и тщательная чистка зубов.

Щётку лучше выбирать с мягкой щетиной или средней жёсткости. Обращайте внимание на состав пасты: концентрация фтора в ней должна быть не менее 1450 ppm. В большинстве регионов России этого вещества в воде недостаточно, а именно его дефицит чаще всего приводит к развитию кариеса. Можно выбрать и пасты с наногидроксиапатитом или теобромином: эти вещества также запечатывают микротрещины в зубной эмали и даже помогут избавиться от кариеса на стадии белого пятна.

Важно не забывать использовать зубную нить или ирригатор, чтобы удалить частички пищи между зубами. А раз в полгода — приезжать к стоматологу на профессиональную чистку и фторирование.

Кстати, кариес может очень долго не вызывать никакой боли. Болезнь в первую очередь поражает эмаль зуба — а на ней нервных окончаний нет. Что означает появление боли — узнайте здесь.