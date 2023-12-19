Стоматолог объяснила, когда пора менять коронку. Гарантийный срок тут ни при чём

По словам эксперта, коронку не нужно менять, если она состоятельна, не шатается, под ней нет кариеса и воспаления. Её можно не трогать даже, если гарантийный срок уже прошёл. На практике хорошо сделанная коронка может прослужить 20 и более лет, отметила Мелехова.

А вот в каких случаях без замены не обойтись:

коронка стала подвижной. Теперь под неё могут попасть бактерии и остатки пищи, а значит, недалеко до кариеса;

коронка частично скололась, то есть от неё откололся кусочек;

корни зуба под коронкой некачественно вылечили и теперь началось воспаление.

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