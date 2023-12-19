Стоматолог объяснила, когда пора менять коронку. Гарантийный срок тут ни при чём
Лечить зубы — это всегда неприятно и дорого. Ещё хуже, если человек уже вложился и поставил коронку, например, но её приходится менять из-за некачественной работы мастера или других причин. Но, увы, и такое случается. О том, когда точно пора менять коронку, а в каких случаях она ещё может послужить, рассказала врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова.
По словам эксперта, коронку не нужно менять, если она состоятельна, не шатается, под ней нет кариеса и воспаления. Её можно не трогать даже, если гарантийный срок уже прошёл. На практике хорошо сделанная коронка может прослужить 20 и более лет, отметила Мелехова.
А вот в каких случаях без замены не обойтись:
- коронка стала подвижной. Теперь под неё могут попасть бактерии и остатки пищи, а значит, недалеко до кариеса;
- коронка частично скололась, то есть от неё откололся кусочек;
- корни зуба под коронкой некачественно вылечили и теперь началось воспаление.
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