Стоматолог раскрыла, как защитить свои зубы от кофе и вина

Красное вино

Причина, по которой от него может потемнеть зубная эмаль, — антоцианы и спирт. Первые способствуют образованию на поверхности эмали стойких пигментных пятен. Второй замедляет слюноотделение, и зубы становятся более уязвимы для патогенных микроорганизмов. Стоматолог посоветовала после употребления красного вина тщательно прополоскать рот водой.

Красные ягоды и фрукты

Свежие ягоды и фрукты — черника, ежевика, красная и чёрная смородина, гранат и красный виноград — тоже содержат пигменты антоцианы и ликопины. Лайфхак: чтобы не кусать ягоды и фрукты и избежать прямого контакта с внешней стороной зубов, накалывайте их на вилку , посоветовала стоматолог.

Цитрусовые

Свежие цитрусовые — мандарины, апельсины, свити и грейпфруты — снижают Ph-баланс в ротовой полости за счёт входящих в них фруктовых кислот. Это приводит к эрозии зубной эмали и развитию гиперчувствительности. Защитить эмаль можно с помощью зубной пасты с реминерализующими компонентами.

Кофе и чай

Любители кофе и чая рискуют заполучить потемневшую эмаль зубов из-за содержащихся в этих напитках природных красителей — танинов. Усугубляет проблему то, что они способствуют образованию на зубах пигментного налёта и зубного камня. Красящий эффект можно снизить, если разбавить их молоком или сливками.

Соусы и специи

Враги белоснежной улыбки — кетчуп, соевый соус, бальзамический уксус, карри и шафран. Лучше избегать их длительного контакта с зубами. А после еды пользуйтесь, ополаскивателем для рта и зубной нитью. В крайнем случае сойдёт даже жвачка, сказала стоматолог «Аргументам и фактам».

Зубная боль приходит, когда её совсем не ждёшь. Но меньше всего её ждёшь в праздники, когда многие стоматологии на каникулах. Вот инструкция, что делать в таких случаях.