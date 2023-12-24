Ешьте эти продукты, чтобы зубы были крепкими и здоровыми

По словам эксперта, меню должно быть сбалансированным. Для зубов нужны продукты, богатые фосфором и кальцием. Эти минералы снижают вредное воздействие кислот на эмаль, уточнил он. Также в рационе должны быть блюда с высоким содержанием белка (яйца, курица и мясо) и здоровыми жирами (жирная рыба, семечки и орехи).

В число полезных продуктов Давидян включил также сыр, творог, кефир, молоко и натуральный йогурт без сахара. Это как раз так еда, которая добавит кальция. Но и про растительную пищу забывать не стоит — ягоды и овощи тоже богаты витаминами, необходимыми для полости рта.

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