Стоматолог рассказала, когда можно вырвать молочный зуб даже дома

Как рассказала стоматолог-терапевт, эндодонтист Сатеник Никогосян, руками вырвать зуб можно, только если он хорошо подвижен в разных направлениях. Так меньше шанс, что он травмирует десну. Но действуйте аккуратно, чтобы не вырвать вместе с ним мягкие ткани.

Ни в коем случае нельзя трогать зуб, который шатается и очень болит. Если у ребёнка сильно поднялась температура, нужно отвести его к врачу. По словам стоматолога, порой воспаляются ткани вокруг зуба, но это не говорит о том, что зуб скоро должен выпасть. Причина может быть в периодонтите (воспалении околокорневой оболочки зуба) или периостите (воспалении надкостницы).

Специально расшатывать зубы которым, как вам кажется, уже пора выпасть, тоже не нужно. Понять, что их час действительно пришёл, можно только по снимку, который покажет, готовы ли пробиться постоянные зубы. Если убрать молочные раньше времени, в будущем у ребёнка может сформироваться неправильный прикус, заявила врач.

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