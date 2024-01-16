Строитель с гвоздём в глазу чудом выкарабкался и сохранил зрение

Обычно с такими инструментами строители работают в специальных защитных очках, но на рабочем их не было. К врачам он поступил с гвоздём, застрявшем в черепе, из раны обильно сочилась кровь. При этом мужчина оставался в сознании, мог передвигаться и говорить, что уже было чудом, ведь гвоздь вошёл ему в голову довольно глубоко. Видеть при этом он ничего не мог.

Обследование подтвердило: гвоздь размером 3,2 см застрял глубоко в лобной доле мозга, которая отвечает за движение и речь. При этом гвоздь каким-то образом не задел жизненно важные сосуды и нервы, сообщило издание New York Post.

Пострадавшему сделали операцию на мозге, она прошла успешно. Его выписали через 5 дней. Самое удивительное, что зрение мужчина сохранил. Хотя, конечно, совсем без последствий ранение не прошло, — глаз по-прежнему плохо закрывается из-за сильного повреждения века.

Некоторые люди могут жить с гвоздём внутри годами, как житель Благовещенска. Мужчина пошёл к врачам только после того, как начал кашлять кровью. На КТ у него нашли 5-сантиметровый мебельный гвоздь в паре миллиметров от лёгкого.