Студентка поплатилась своим лицом за чрезмерную любовь к моркови

Больше всего молодая британка переживала, что у неё началась желтуха. Но анализы это не подтвердили. Узнав подробнее об образе жизни студентки, врачи сразу же поняли, что с ней.

Оказалось, своей внешностью девушка поплатилась за чрезмерную любовь к морковке. Дена обожает этот корнеплод. Даже в детстве морковка интересовала её больше шоколада, поэтому она съедала по паре штук в день.

За несколько месяцев до своего чудесного преображения студентка решила сесть на диету. Морковь вполне вписывается в здоровый рацион, поэтому девушка не стала отказывать себе в любимом овоще. Сначала она ела по 3–4 моркови в день, но потом дала себе волю и стала съедать по 10 штук за день.

В итоге в её организме накопилось слишком много бета-каротина, что и отразилось на лице, рассказала девушка изданию Daily Mail. Врачи настоятельно рекомендовали британке сократить потребление моркови.

Дена пошла на уступки — теперь она ест не больше 6 штук в день. Правда, даже при таком рационе цвет её лица придёт в норму в лучшем случае через несколько недель, а то и месяцев, предупредили медики.

Если от прочтения этой новости вас тоже потянуло на морковку, почитайте, как правильно выбирать самую популярную закуску из этого овоща — морковь по-корейски.