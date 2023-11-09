Здоровье
11:40, 09 ноября 2023
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Студентка поплатилась своим лицом за чрезмерную любовь к моркови

Молодая жительница Британии Дена Рендалл столкнулась с необычной проблемой. В какой-то момент знакомые буквально завалили 21-летнюю девушку вопросами, всё ли в порядке с её здоровьем. Причина такого странного поведения окружающих буквально была написана у неё на лице — оно стало жёлто-оранжевого цвета. Дена не меняла тональный крем и не принимала солнечные ванны. Пришлось обращаться к врачам.

Студентка поплатилась своим лицом за чрезмерную любовь к моркови
© Freepik

Больше всего молодая британка переживала, что у неё началась желтуха. Но анализы это не подтвердили. Узнав подробнее об образе жизни студентки, врачи сразу же поняли, что с ней.

Оказалось, своей внешностью девушка поплатилась за чрезмерную любовь к морковке. Дена обожает этот корнеплод. Даже в детстве морковка интересовала её больше шоколада, поэтому она съедала по паре штук в день.

За несколько месяцев до своего чудесного преображения студентка решила сесть на диету. Морковь вполне вписывается в здоровый рацион, поэтому девушка не стала отказывать себе в любимом овоще. Сначала она ела по 3–4 моркови в день, но потом дала себе волю и стала съедать по 10 штук за день.

В итоге в её организме накопилось слишком много бета-каротина, что и отразилось на лице, рассказала девушка изданию Daily Mail. Врачи настоятельно рекомендовали британке сократить потребление моркови.

Дена пошла на уступки — теперь она ест не больше 6 штук в день. Правда, даже при таком рационе цвет её лица придёт в норму в лучшем случае через несколько недель, а то и месяцев, предупредили медики.

Если от прочтения этой новости вас тоже потянуло на морковку, почитайте, как правильно выбирать самую популярную закуску из этого овоща — морковь по-корейски.

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