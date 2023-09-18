Супы полезны при гастрите? Развеян популярный миф

По словам Тимощенко, нет никакой причинно-следственной связи между отказом от супов и риском развития гастрита или язвы. Супы не могут защитить от появления этих недугов. Наоборот, при функциональной диспепсии (ощущение боли или дискомфорта) в животе и других патологиях первые блюда противопоказаны, потому что только усилят боль.

Означает ли это, что надо ставить крест на супах? Отнюдь. Всё-таки при одном условии они могут быть полезны для ЖКТ — если человек в целом питается сбалансированно, то есть потребляет необходимое количество белков, жиров, углеводов и микроэлементов.

Медик заявила News.ru, что от супа можно спокойно отказываться, если вы чувствуете тяжесть после обеда. Ничто не мешает заменить его вторым блюдом, которое сочетает в себе разные полезные компоненты.

Какое ещё блюдо в нашей стране традиционно считают полезным? Конечно же, кашу. Даже пословицы намекают, что без этого блюда практически жизни нет: «Русского мужика без каши не накормишь». Но каши тоже бывают разными. О самых вредных из них можно узнать здесь.