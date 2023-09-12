23:10, 12 сентября 2023
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Такая полезная ежевика. Почему эту ягоду нужно есть женщинам и детям
Ежевика — часто встречающаяся лесная ягода, которую вдобавок очень любят выращивать дачники. Делают они это неспроста: слишком уже ежевика вкусная. Но люди не всегда задумываются над тем, насколько она полезна, а ведь витаминов и различных макроэлементов в ней очень много. Рассказываем, как ежевика может повлиять на работу организма.
Ежевика содержит множество полезных элементов. Среди них:
- витамины — A, C, E, группы B;
- калий, кальций, фосфор, магний, натрий;
- омега-3-6 жирные кислоты;
- антиоксиданты;
- клетчатка.
Ягода практически не содержит калорий, а также:
- укрепляет кровеносную систему;
- способствует профилактике рака;
- понижает уровень плохого холестерина;
- уменьшает риск патологий сердечно-сосудистой системы;
- помогает укреплять иммунитет;
- благоприятно воздействует на кожу, делая её более упругой и эластичной;
- помогает женщинам легче перенести менструацию;
- укрепляет кости и иммунитет детей.
Но есть у ежевики и минусы. Так, её нельзя есть людям с заболеваниями ЖКТ, аллергикам, тем, у кого есть индивидуальная непереносимость ягоды, а также людям с проблемными почками.
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