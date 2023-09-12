Здоровье
23:10, 12 сентября 2023
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Такая полезная ежевика. Почему эту ягоду нужно есть женщинам и детям

Ежевика — часто встречающаяся лесная ягода, которую вдобавок очень любят выращивать дачники. Делают они это неспроста: слишком уже ежевика вкусная. Но люди не всегда задумываются над тем, насколько она полезна, а ведь витаминов и различных макроэлементов в ней очень много. Рассказываем, как ежевика может повлиять на работу организма.

Такая полезная ежевика. Почему эту ягоду нужно есть женщинам и детям
© stockking / Freepik

Ежевика содержит множество полезных элементов. Среди них:

  • витамины — A, C, E, группы B;
  • калий, кальций, фосфор, магний, натрий;
  • омега-3-6 жирные кислоты;
  • антиоксиданты;
  • клетчатка.

Ягода практически не содержит калорий, а также:

  • укрепляет кровеносную систему;
  • способствует профилактике рака;
  • понижает уровень плохого холестерина;
  • уменьшает риск патологий сердечно-сосудистой системы;
  • помогает укреплять иммунитет;
  • благоприятно воздействует на кожу, делая её более упругой и эластичной;
  • помогает женщинам легче перенести менструацию;
  • укрепляет кости и иммунитет детей.

Но есть у ежевики и минусы. Так, её нельзя есть людям с заболеваниями ЖКТ, аллергикам, тем, у кого есть индивидуальная непереносимость ягоды, а также людям с проблемными почками.

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