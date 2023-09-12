Такая полезная ежевика. Почему эту ягоду нужно есть женщинам и детям

Ежевика содержит множество полезных элементов. Среди них:

витамины — A, C, E, группы B;

калий, кальций, фосфор, магний, натрий;

омега-3-6 жирные кислоты;

антиоксиданты;

клетчатка.

Ягода практически не содержит калорий, а также:

укрепляет кровеносную систему;

способствует профилактике рака;

понижает уровень плохого холестерина;

уменьшает риск патологий сердечно-сосудистой системы;

помогает укреплять иммунитет;

благоприятно воздействует на кожу, делая её более упругой и эластичной;

помогает женщинам легче перенести менструацию;

укрепляет кости и иммунитет детей.

Но есть у ежевики и минусы. Так, её нельзя есть людям с заболеваниями ЖКТ, аллергикам, тем, у кого есть индивидуальная непереносимость ягоды, а также людям с проблемными почками.

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