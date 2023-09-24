Такая полезная йога. Как индийские практики помогают от ревматоидного артрита
Ревматоидный артрит — пренеприятнейшая болячка, которая сопровождается мощным воспалением в суставах, да таким, что они порой с трудом могут двигаться. Как правило, при этом заболевании назначают медикаментозное лечение. Однако учёные из США провели исследование на 64 больных артритом, одна половина из которых занималась йогой, а другая — принимала лекарства. Оказалось, что йога — вполне себе эффективное средство против болезни.
Та часть испытуемых, которая занималась йогой, ходила на неё ежедневно в течение 8 недель. Длились занятия в течение 2 часов. Параллельно учёные оценивали состояние занимающихся по шкале DAS28-ESR, которая учитывает 4 фактора развития ревматоидного артрита:
- число болезненных суставов;
- количество опухших суставов;
- оценку общего состояния здоровья;
- скорость оседания эритроцитов для оценки степени воспаления.
Улучшение показателей не заставило себя долго ждать. У занимавшихся йогой участников исследования снизилась активность генов, связанных с воспалением. Также понизилось число клеток, выделяющих цитокины, способствующие усилению воспаления. А ещё возросло количество Treg-клеток, отвечающих за подавление воспалительных процессов.
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