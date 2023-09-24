Здоровье
14:45, 24 сентября 2023
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Такая полезная йога. Как индийские практики помогают от ревматоидного артрита

Ревматоидный артрит — пренеприятнейшая болячка, которая сопровождается мощным воспалением в суставах, да таким, что они порой с трудом могут двигаться. Как правило, при этом заболевании назначают медикаментозное лечение. Однако учёные из США провели исследование на 64 больных артритом, одна половина из которых занималась йогой, а другая — принимала лекарства. Оказалось, что йога — вполне себе эффективное средство против болезни.

Такая полезная йога. Как индийские практики помогают от ревматоидного артрита
© Freepik

Та часть испытуемых, которая занималась йогой, ходила на неё ежедневно в течение 8 недель. Длились занятия в течение 2 часов. Параллельно учёные оценивали состояние занимающихся по шкале DAS28-ESR, которая учитывает 4 фактора развития ревматоидного артрита:

  • число болезненных суставов;
  • количество опухших суставов;
  • оценку общего состояния здоровья;
  • скорость оседания эритроцитов для оценки степени воспаления.

Улучшение показателей не заставило себя долго ждать. У занимавшихся йогой участников исследования снизилась активность генов, связанных с воспалением. Также понизилось число клеток, выделяющих цитокины, способствующие усилению воспаления. А ещё возросло количество Treg-клеток, отвечающих за подавление воспалительных процессов.

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