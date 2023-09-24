Такая полезная йога. Как индийские практики помогают от ревматоидного артрита

Та часть испытуемых, которая занималась йогой, ходила на неё ежедневно в течение 8 недель. Длились занятия в течение 2 часов. Параллельно учёные оценивали состояние занимающихся по шкале DAS28-ESR, которая учитывает 4 фактора развития ревматоидного артрита:

число болезненных суставов;

количество опухших суставов;

оценку общего состояния здоровья;

скорость оседания эритроцитов для оценки степени воспаления.

Улучшение показателей не заставило себя долго ждать. У занимавшихся йогой участников исследования снизилась активность генов, связанных с воспалением. Также понизилось число клеток, выделяющих цитокины, способствующие усилению воспаления. А ещё возросло количество Treg-клеток, отвечающих за подавление воспалительных процессов.

Ранее мы рассказывали, почему возникает желание похрустеть пальцами.