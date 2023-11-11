Талия как у кота Виталия. Почему питомцев нельзя перекармливать

Как рассказала специалист по питанию Келли Свенсон, возглавившая проект, в исследовании участвовали 11 стерилизованных кошек и котов с дефицитом веса, которые сперва 2 недели питались как положено — по норме, а потом 18 недель ели от пуза. За это время учёные пристально следили за их состоянием и желаниями.

Оказалось, что чем больше котики ели, тем больше становился вес — тут всё как у людей. А вот желание носиться как угорелые пропадало рандомно и зависело больше от настроения самого питомца и привычек его хозяина.

Но вот что стало известно точно — чем шире становился питомец, тем хуже у него усваивались питательные вещества, падал иммунитет и возникал риск возникновения различных инфекций и заболеваний, в том числе хронических. Изменение микробиоты кишечника было связано ещё и с тем, что котики часто ходили в туалет из-за того, что много ели.

Иными словами, следить нужно не только за своим питанием, но и за едой питомцев. А если кто-то считает, что это слишком сложно и зачем вообще нужно было заводить кота, то сообщаем: присутствие кошки в доме снижает риск инфаркта на 30%, способствует крепкому и глубокому сну, а ещё усатые утоляют потребность в социализации и помогают почти 80% хозяев справляться с ежедневными трудностями.