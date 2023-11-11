Талия как у кота Виталия. Почему питомцев нельзя перекармливать
Сложно устоять, когда котик кладёт лапки на край стола или колени, смотрит преданно в глаза и жалобно просит вкусняшку. Или устраивает дикий вой голодающих Поволжья, хотя кормёжка точно была минут 20 назад. Но учёные советуют не поддаваться на пушистые чары, потому что даже котикам пузо не идёт на пользу и вредит здоровью. Как именно — сейчас разберёмся.
Как рассказала специалист по питанию Келли Свенсон, возглавившая проект, в исследовании участвовали 11 стерилизованных кошек и котов с дефицитом веса, которые сперва 2 недели питались как положено — по норме, а потом 18 недель ели от пуза. За это время учёные пристально следили за их состоянием и желаниями.
Оказалось, что чем больше котики ели, тем больше становился вес — тут всё как у людей. А вот желание носиться как угорелые пропадало рандомно и зависело больше от настроения самого питомца и привычек его хозяина.
Но вот что стало известно точно — чем шире становился питомец, тем хуже у него усваивались питательные вещества, падал иммунитет и возникал риск возникновения различных инфекций и заболеваний, в том числе хронических. Изменение микробиоты кишечника было связано ещё и с тем, что котики часто ходили в туалет из-за того, что много ели.
Иными словами, следить нужно не только за своим питанием, но и за едой питомцев. А если кто-то считает, что это слишком сложно и зачем вообще нужно было заводить кота, то сообщаем: присутствие кошки в доме снижает риск инфаркта на 30%, способствует крепкому и глубокому сну, а ещё усатые утоляют потребность в социализации и помогают почти 80% хозяев справляться с ежедневными трудностями.