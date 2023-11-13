Таяние якутских льдов выпустит наружу «вирусы-зомби»? Что думают учёные

Исследователь Клавери более 10 лет изучал древние вирусы, некоторым из которых почти 50 000 лет. Они находились глубоко во льдах вечной мерзлоты Сибири. Во льдах Якутии нашли вирус, который после разморозки смог сохранить свои способности заражать и убивать микроскопические живые организмы. Учёные опасаются, что таяние ледников высвободит доселе неизвестные, но очень опасные патогены.

Причём ждать осталось недолго. Так как на планете уже на 1,2 градуса теплее, чем в доиндустриальную эпоху, Арктика может растаять уже в 2030-х, полагают учёные.

«В условиях изменения климата мы привыкли думать об опасностях, исходящих с юга. Теперь мы понимаем, что и с севера может возникнуть некоторая угроза, поскольку вечная мерзлота тает и высвобождает микробы, бактерии и вирусы», — сказал Клавери. По его словам, если неандертальцы десятки тысяч лет назад вымерли из-за неизвестного вирусного заболевания, то этот вирус может вновь появиться.

Учёные также видят угрозу в разработке глубоких залежей драгоценных ископаемых в Арктике. Ведь это повышает вероятность заражения человека потенциально опасным «вирусом-зомби».

Но пока древние вирусы всё ещё дремлют во льдах, нам лучше позаботиться о защите от новых и недремлющих. Ранее стало известно, что учёные нашли 8 вирусов, опасных для человека. Будет ли пандемия?