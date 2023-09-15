Течёт кровь из носа? Врач перечислил возможные причины

Почему идёт кровь из носа

Частота этой патологии составляет 10-15% среди госпитализированных, и около 20% среди больных, нуждающихся в экстренной лор-помощи. Задача оториноларинголога в этом случае — успокоить пациента и его родных, провести правильную диагностику, остановить кровотечение и назначить консервативное лечение.

Иногда причины кровотечения очевидны: травма, механическое повреждение слизистой оболочки, резкий перепад давления при подъёме на большую высоту. Однако в ряде случаев носовые кровотечения могут говорить о патологиях сердца, сосудов и печени, болезнях крови и наследственных патологиях, при которых нормальная свёртываемость крови нарушается. Наконец, носовое кровотечение может быть первым (а на начальных стадиях и единственным) признаком наличия новообразования в полости носа и околоносовых пазухах.

Довольно распространённая причина носовых кровотечений — сухость слизистой оболочки полости носа. Чаще всего это возникает из-за сухости воздуха: зимой этому способствует отопление, летом — кондиционирование помещений. Из-за низкой влажности вдыхаемого воздуха происходит истончение слизистой оболочки полости носа, стенки сосудов становятся ломкими, и в результате кровотечение может возникнуть при банальном сморкании или даже в состоянии покоя.

Для борьбы с сухостью слизистой оболочки назначается местное лечение, направленное на увлажнение полости носа. Помимо этого, рекомендуется увлажнение воздуха в помещениях и отказ от постоянного использования сосудосуживающих капель.

Иногда носовое кровотечение возникает при таком заболевании полости носа и околоносовых пазух как риносинусит. Это обусловлено воспалением слизистой оболочки и применением местного лечения: промывания носа солевыми растворами, использования сосудосуживающих препаратов. Более того, длительное применение сосудосуживающих капель вызывает атрофические нарушения слизистой оболочки — медикаментозный ринит, при котором пациенту следует отказаться от постоянного использования этих препаратов.

Нужно понимать, что само по себе кровотечение из носа — это не болезнь, а симптом, который зачастую является единственным признаком различных заболеваний.

Поэтому не стоит недооценивать серьёзность данного состояния: даже при однократном непродолжительном кровотечении лучше обратиться на приём к лору, ведь кровотечение может быть связано с системным заболеванием, для диагностики которого пациенту может потребоваться срочное комплексное обследование у профильных специалистов (кардиолог, ревматолог, эндокринолог, гематолог и т.д.).