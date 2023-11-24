Дачникам рассказали, как спасти теплицу от обрушения зимой
Укрепляй теплицу осенью, чтобы она не рухнула зимой, — отличный совет всем дачникам. Зимой навалившийся снег может просто обрушить конструкцию, если та не спроектирована специально под большие нагрузки. Как же укрепить теплицу? Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных посоветовала на время холодов снять поликарбонат, оставив один каркас. Этот вариант не для всех, но есть и более универсальные способы.
Под дуги теплицы на даче можно установить Т-образные подпорки, сказала Коврижных порталу «БелНовости». Их обычно ставят под каждый дуговой элемент. Подпорки помогают распределить нагрузку равномерно на всю длину дуги, предотвращая прогиб и увеличивая устойчивость теплицы.
Некоторые дачники подпирают не сами дуги, а проходящие под крышей горизонтальные стяжки. Но это ошибка, подчеркнула эксперт. Это не спасёт теплицу от обрушения, потому что в таком случае нагрузка на конструкцию будет распределяться неравномерно.
В идеале лучше подвести под крышу доску-дюймовку и уже в неё упирать подпорки, добавила Коврижных. Только сначала убедитесь, что сама доска-дюймовка достаточно прочная и жёсткая.
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