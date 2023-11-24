Дачникам рассказали, как спасти теплицу от обрушения зимой

Под дуги теплицы на даче можно установить Т-образные подпорки, сказала Коврижных порталу «БелНовости». Их обычно ставят под каждый дуговой элемент. Подпорки помогают распределить нагрузку равномерно на всю длину дуги, предотвращая прогиб и увеличивая устойчивость теплицы.

Некоторые дачники подпирают не сами дуги, а проходящие под крышей горизонтальные стяжки. Но это ошибка, подчеркнула эксперт. Это не спасёт теплицу от обрушения, потому что в таком случае нагрузка на конструкцию будет распределяться неравномерно.

В идеале лучше подвести под крышу доску-дюймовку и уже в неё упирать подпорки, добавила Коврижных. Только сначала убедитесь, что сама доска-дюймовка достаточно прочная и жёсткая.

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