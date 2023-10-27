Тиктокеры рассказывают о пользе замороженного огурца от морщин. Ботокс, который мы заслужили

Один из роликов про «натуральный ботокс» опубликовала американская блогерша Кендалл Рэй Кан. Ей всего 28, а она уже разглаживает морщины замороженными огурцами. По словам девушки, раньше она просто выбрасывала залежавшиеся в холодильнике овощи, но потом поняла, что они ещё могут послужить её красоте.

На видео в TikTok Рэй Кан натирает лицо огурцом. После процедуры, говорит она, кожа становится такой мягкой, а запах — «божественным».

«Натуральный ботокс, полный витаминов, помогает при воспалении. И когда закончу натирать лицо, я просто отрежу кончик овоща и положу его обратно в морозилку на завтра», — рассказала блогерша.

Опрошенные Daily Mail дерматологи раскритиковали подход американки. По их словам, огурцы не работают и не могут быть заменой настоящему ботоксу.

«Нанесение огурцов на кожу вряд ли будет опасным, но оно не даст результатов, подобных ботоксу», — сказала журналистам врач Линдси Зубрицки.

А вот мармеладные червячки от морщин помочь могут, потому что в них содержится один полезный ингредиент. Подробнее о пользе сладости ранее рассказала преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Татьяна Юрченко.