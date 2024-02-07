Опубликовано 07 февраля 2024, 04:00
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Типун тебе на язык. Врач рассказала, как избавиться от проклятия с помощью медицины
Многие слышали про типун на языке из-за народных присказок и проклятий, но мало кто задумывался, почему этот самый типун появляется. Дело не в нечистой силе, а в обычной инфекции, поэтому и лечить его приходится соответственно — препаратами и гелями, а не припарками или заговорами. Об этом и рассказала стоматолог Сердюкова.
По словам стоматолога Маргариты Сердюковой, типун — это такое воспаление на языке в виде шарика с жидкостью внутри. Появляется он из-за инфекции, которая или уже была во рту, или пришла туда извне. Обычно экосистема во рту отлично с ней справляется, однако травма или сниженный иммунитет могут ей помешать.
Почему может возникнуть типун?
- Вследствие частой травмы языка (из-за пломбы или скола зуба, ортодонтической конструкции, пирсинга, семечек и прочего).
- Из-за вредных привычек (алкоголь, курение, запрещённые вещества).
Как появляется типун
- Возникают жжение и покалывание, которые усиливаются, если съесть что-то с ярким вкусом (кислое, солёное, острое, пряное).
- Развивается отёк, появляется боль — колющая или режущая.
- Боль может проявляться даже при разговоре. Человек может отказываться от еды, принимать обезболивающее.
Как лечить типун на языке
Сперва идёт симптоматическое лечение:
- устранение факторов, усиливающих боль и снижающих иммунитет;
- устранение из рациона продуктов, которые травмируют слизистую;
- обезболивание;
- обработка антисептиком;
- применение препаратов и гелей.
После него стоит устранить и причины возникновения типуна. Для этого необходимы:
- регулярная гигиена рта;
- лечебные и профилактические меры для поддержания здоровья зубов и полости рта;
- изменение или устранение неудовлетворительных конструкций;
- контроль заболевания.
Если это всё не помогает, то нужно обратиться к врачу, чтобы исключить более серьёзные патологии.
Во рту помимо типуна может возникнуть и язва. Почему это происходит и что с этим делать — читайте здесь.