Здоровье
Опубликовано 07 февраля 2024, 04:00
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Типун тебе на язык. Врач рассказала, как избавиться от проклятия с помощью медицины

Многие слышали про типун на языке из-за народных присказок и проклятий, но мало кто задумывался, почему этот самый типун появляется. Дело не в нечистой силе, а в обычной инфекции, поэтому и лечить его приходится соответственно — препаратами и гелями, а не припарками или заговорами. Об этом и рассказала стоматолог Сердюкова.
Типун тебе на язык. Врач рассказала, как избавиться от проклятия с помощью медицины
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По словам стоматолога Маргариты Сердюковой, типун — это такое воспаление на языке в виде шарика с жидкостью внутри. Появляется он из-за инфекции, которая или уже была во рту, или пришла туда извне. Обычно экосистема во рту отлично с ней справляется, однако травма или сниженный иммунитет могут ей помешать.

Почему может возникнуть типун?

  1. Вследствие частой травмы языка (из-за пломбы или скола зуба, ортодонтической конструкции, пирсинга, семечек и прочего).
  2. Из-за вредных привычек (алкоголь, курение, запрещённые вещества).

Как появляется типун

  1. Возникают жжение и покалывание, которые усиливаются, если съесть что-то с ярким вкусом (кислое, солёное, острое, пряное).
  2. Развивается отёк, появляется боль — колющая или режущая.
  3. Боль может проявляться даже при разговоре. Человек может отказываться от еды, принимать обезболивающее.

Как лечить типун на языке

Сперва идёт симптоматическое лечение:

  • устранение факторов, усиливающих боль и снижающих иммунитет;
  • устранение из рациона продуктов, которые травмируют слизистую;
  • обезболивание;
  • обработка антисептиком;
  • применение препаратов и гелей.

После него стоит устранить и причины возникновения типуна. Для этого необходимы:

  • регулярная гигиена рта;
  • лечебные и профилактические меры для поддержания здоровья зубов и полости рта;
  • изменение или устранение неудовлетворительных конструкций;
  • контроль заболевания.

Если это всё не помогает, то нужно обратиться к врачу, чтобы исключить более серьёзные патологии.

Во рту помимо типуна может возникнуть и язва. Почему это происходит и что с этим делать — читайте здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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