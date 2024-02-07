Типун тебе на язык. Врач рассказала, как избавиться от проклятия с помощью медицины

По словам стоматолога Маргариты Сердюковой, типун — это такое воспаление на языке в виде шарика с жидкостью внутри. Появляется он из-за инфекции, которая или уже была во рту, или пришла туда извне. Обычно экосистема во рту отлично с ней справляется, однако травма или сниженный иммунитет могут ей помешать.

Почему может возникнуть типун?

Вследствие частой травмы языка (из-за пломбы или скола зуба, ортодонтической конструкции, пирсинга, семечек и прочего). Из-за вредных привычек (алкоголь, курение, запрещённые вещества).

Как появляется типун

Возникают жжение и покалывание, которые усиливаются, если съесть что-то с ярким вкусом (кислое, солёное, острое, пряное). Развивается отёк, появляется боль — колющая или режущая. Боль может проявляться даже при разговоре. Человек может отказываться от еды, принимать обезболивающее.

Как лечить типун на языке

Сперва идёт симптоматическое лечение:

устранение факторов, усиливающих боль и снижающих иммунитет;

устранение из рациона продуктов, которые травмируют слизистую;

обезболивание;

обработка антисептиком;

применение препаратов и гелей.

После него стоит устранить и причины возникновения типуна. Для этого необходимы:

регулярная гигиена рта;

лечебные и профилактические меры для поддержания здоровья зубов и полости рта;

изменение или устранение неудовлетворительных конструкций;

контроль заболевания.

Если это всё не помогает, то нужно обратиться к врачу, чтобы исключить более серьёзные патологии.

Во рту помимо типуна может возникнуть и язва. Почему это происходит и что с этим делать — читайте здесь.