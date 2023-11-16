Точно обвиснет? Россиянкам рассказали, что на самом деле происходит с грудью во время беременности и кормления

По словам врача, после беременности и кормления молочная железа скорее всего вернётся к тому размеру, который был до беременности.

На время вскармливания грудь увеличивается за счёт выработки молока. Лактация прекращается — железа уменьшаеется. Её дальнейшее возможное изменение — вещь исключительно визуальная. Если даже что-то произойдёт, для будущих беременностей и периодов грудного вскармливания это не опасно.

Но на изменение размера и формы молочной железы может повлиять количество родов. При повторном грудном вскармливании молочная железа с большей вероятностью будет менять свою форму.

Кроме этого, роль играет возраст: со временем тургор (упругость) кожи снижается, и это может влиять на восстановление груди после завершения кормления. Но это не означает, что после какого-то возраста шансы сохранить форму молочной железы стремятся к нулю, отметила Антонова.

Обязательно ли обвиснет грудь? По словам врача, тут всё зависит от многих факторов: генетической предрасположенности, физической активности во время беременности и кормления, набора веса в беременность и после. Ещё влияет количество молока: если его много, то молочная железа перерастягивается, могут даже появляться растяжки. После завершения грудного вскармливания ощущение «дряблости» связано именно с ними.

Чтобы снизить вероятность появления растяжек, во время беременности и кормления важно поддерживать физическую активность, носить удобное и комфортное бельё, которое хорошо держит грудь, а также пить достаточно жидкости.

Не менее важно постоянно увлажнять кожу груди. Подойдёт любой крем или масло: идеального средства от растяжек нет, у всех задача одна — увлажнять. Выбирайте любой понравившийся и нетоксичный продукт.

Возникнет ли асимметрия груди? Она не исключена, но не обязательна. У некоторых женщин во время грудного вскармливания молочные железы наполняются по-разному, и из-за их перерастяжения после завершения лактации асимметрия может сохраниться, отметила акушер-гинеколог.

Также если с одной стороны был какой-либо воспалительный процесс, то есть риск, что форма молочной железы изменится.

Важно помнить: да, действительно, молочные железы могут меняться, быть разных размеров или иметь неровности, но если вы заметили какое-то уплотнение или участок втянутости, то стоит обратиться к врачу!