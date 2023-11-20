15:20, 20 ноября 2023
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Толку ноль. Популярную кашу назвали самым бессмысленным завтраком
Обычная овсяная каша на воде и без масла — самый бесполезный завтрак. Она насыщает организм не более чем на час, а потом человек снова становится голодным. Об этом рассказала диетолог Регина Ахуньянова. По её словам, в завтраке обязательно должны присутствовать сложные углеводы, белки и жиры. А овсянка на воде не может всем этим похвастать.
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Хороший вариант для завтрака — бутерброд на основе цельнозернового хлеба или гречишного хлеба со свежими овощами, зеленью, яйцом или рыбой, считает Ахуньянова.
Отказ от завтраков вредит организму, предупреждает доктор. Без них желчь застаивается, что со временем приводит к появлению камней в желчном пузыре и желчных протоках печени.