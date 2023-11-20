Толку ноль. Популярную кашу назвали самым бессмысленным завтраком

Обычная овсяная каша на воде и без масла — самый бесполезный завтрак. Она насыщает организм не более чем на час, а потом человек снова становится голодным. Об этом рассказала диетолог Регина Ахуньянова. По её словам, в завтраке обязательно должны присутствовать сложные углеводы, белки и жиры. А овсянка на воде не может всем этим похвастать.