Тонете в осенней хандре? Психолог объяснил, как помочь самому себе

По словам психолога Натальи Безгиной, люди частенько путают с депрессией обычное подавленное состояние. Оно выражается в:

пониженном тоне настроения;

чувстве слабости;

раздражении;

апатии;

чувстве одиночества и так далее.

Выйти из этого комплексного состояния совсем не трудно, нужно только приложить небольшие усилия.

Безгина советует чаще гулять и заниматься другой физической активностью. Также можно пополнить гардероб яркими вещами: это заставит мозг «проснуться». Общение и встречи с друзьями и близкими людьми тоже будут стимулировать мозг положительными эмоциями. А ещё можно составить список хобби и регулярно ими заниматься.

Психолог подчеркнула: интерес — основная эмоция, позволяющая человеку находиться в позитивном настроении и, как следствие, выстраивать взаимосвязи с другими людьми. Чем больше вы заставляете себя интересоваться всем вокруг, тем легче вам будет справиться с апатией.

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