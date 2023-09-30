Тонете в осенней хандре? Психолог объяснил, как помочь самому себе
Осенняя пора приносит с собой не только красоту в виде жёлтых и оранжевых деревьев и освежающие дожди, но части и существенные перемены в настроении. Тоска в это время года — абсолютно нормальное явление: так организм реагирует на погодные изменения. Но слишком долго находиться в состоянии хандры нельзя — можно впасть в реальную депрессию. О том, как вылезти из омута грусти, рассказала «Мослента».
По словам психолога Натальи Безгиной, люди частенько путают с депрессией обычное подавленное состояние. Оно выражается в:
- пониженном тоне настроения;
- чувстве слабости;
- раздражении;
- апатии;
- чувстве одиночества и так далее.
Выйти из этого комплексного состояния совсем не трудно, нужно только приложить небольшие усилия.
Безгина советует чаще гулять и заниматься другой физической активностью. Также можно пополнить гардероб яркими вещами: это заставит мозг «проснуться». Общение и встречи с друзьями и близкими людьми тоже будут стимулировать мозг положительными эмоциями. А ещё можно составить список хобби и регулярно ими заниматься.
Психолог подчеркнула: интерес — основная эмоция, позволяющая человеку находиться в позитивном настроении и, как следствие, выстраивать взаимосвязи с другими людьми. Чем больше вы заставляете себя интересоваться всем вокруг, тем легче вам будет справиться с апатией.
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