Топ-5 продуктов, которые лишь кажутся полезными. А сахар-то скачет

По словам Браун, фрукты, фруктовые соки, овсяное молоко, овсяная каша и рисовые лепёшки лишь кажутся полезными продуктами. На деле в них полно сахара, который провоцирует скачок инсулина в крови, то есть риски развития сахарного диабета второго типа растут. А значит со временем могут появиться бляшки в сосудах, проблемы с сердцем и суставами.

Эксперт уточнила, что в фруктовых соках порой сахара столько, сколько и в газировке. При этом клетчатки совсем немного. И фрукты сейчас не такие, какие были раньше. В них много сахара и меньше клетчатки. Например, манго, ананас, бананы и виноград вообще лучше есть как десерт из-за слишком большой концентрации сахара.

Даже в овсяном молоке с хорошим составом много углеводов. Что уж говорить о тех продуктах, в которых есть консерванты, загустители и эмульгаторы. Овсянка, по словам медика, тоже спорный продукт — на восемь граммов клетчатки, там может содержатся 62 г углеводов. Но если вы всё-таки любите эту крупу, то лучше брать цельнозерновой вариант долгого приготовления — такой овёс принесёт пользу.

Осторожными стоит быть и с рисовыми лепёшками. В таком продукте много калорий и совсем немного клетчатки. Чтобы уменьшить скачок сахара эксперт порекомендовала есть их вместе с авокадо или ореховой пастой.

Многие даже полезные продукты могут стать опасными из-за вредных добавок, которыми их сдобрят производители. Об запрещённых «ешках» рассказали тут.