Здоровье
Опубликовано 12 февраля 2024, 02:00
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Топ-6 продуктов, которые испортят ваши зубы безвозвратно

Здоровье зубов во многом зависит от гигиены, но содержать зубы в чистоте в течение дня обычно бывает сложно. Максимум, что можно сделать не дома, — прополоскать рот водой и воспользоваться зубной нитью. Два этих действия особенно важны, если вы полакомились вкусными, но вредными для зубов продуктами. Что к ним относится, aif.ru рассказала врач-стоматолог Луиза Автандилян.
Топ-6 продуктов, которые испортят ваши зубы безвозвратно
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Продукты, которые портят зубы

  • Сладости. Проблема не в них в целом, а в щедром содержании сахара внутри. Он — отличная питательная среда для размножения бактерий, которые вызывают кариес.

Чтобы снизить риск, нужно полоскать рот водой и пользоваться зубной нитью, каждый раз когда съедите шоколад, конфеты, карамель и сдобную выпечку.

  • Газированные напитки. Под наибольшим риском те, кто пьёт их в больших объёмах. В составе очень много не только сахара, но и агрессивных кислот. Всё это провоцирует развитие кариеса, способствует вымыванию кальция из зубной эмали и образованию на её поверхности эрозий.

Последствие — гиперчувствительность эмали, которая может сопровождаться болевыми ощущениями, особенно при реакции на холодную и горячую пищу.

  • Орехи, сухарики, семечки — жёсткая пища, которая при неправильном употреблении может повредить зубную эмаль и вызвать на ней трещины и сколы.

Врач порекомендовала есть такое аккуратно, не откусывать передними зубами, а орехи сначала очищать от скорлупы.

  • Чипсы и снеки. Главная проблема — в них огромное количество крахмала и сахаров. Ещё одна — частички углеводистой пищи могут налипнуть на поверхность зубов и надолго остаться в зубодесневой борозде, а это идеальная среда для размножения бактерий, вызывающих кариес.

Если увлекаться такой едой и не особо следить за гигиеной полости рта, можно столкнуться с заболеваниями, в том числе с кариесом, зубным камнем, проблемами с дёснами (гингивит) и неприятным запахом изо рта (галитоз).

И это ещё не все продукты, которые могут навредить зубкам. В чёрном списке также, например, цитрусовые, кофе и чай. О них ранее рассказала хирург-стоматолог Надежда Патлатая.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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