Топ-6 продуктов, которые испортят ваши зубы безвозвратно

Продукты, которые портят зубы

Сладости. Проблема не в них в целом, а в щедром содержании сахара внутри. Он — отличная питательная среда для размножения бактерий, которые вызывают кариес.

Чтобы снизить риск, нужно полоскать рот водой и пользоваться зубной нитью, каждый раз когда съедите шоколад, конфеты, карамель и сдобную выпечку.

Газированные напитки. Под наибольшим риском те, кто пьёт их в больших объёмах. В составе очень много не только сахара, но и агрессивных кислот. Всё это провоцирует развитие кариеса, способствует вымыванию кальция из зубной эмали и образованию на её поверхности эрозий.

Последствие — гиперчувствительность эмали, которая может сопровождаться болевыми ощущениями, особенно при реакции на холодную и горячую пищу.

Орехи, сухарики, семечки — жёсткая пища, которая при неправильном употреблении может повредить зубную эмаль и вызвать на ней трещины и сколы.

Врач порекомендовала есть такое аккуратно, не откусывать передними зубами, а орехи сначала очищать от скорлупы.

Чипсы и снеки. Главная проблема — в них огромное количество крахмала и сахаров. Ещё одна — частички углеводистой пищи могут налипнуть на поверхность зубов и надолго остаться в зубодесневой борозде, а это идеальная среда для размножения бактерий, вызывающих кариес.

Если увлекаться такой едой и не особо следить за гигиеной полости рта, можно столкнуться с заболеваниями, в том числе с кариесом, зубным камнем, проблемами с дёснами (гингивит) и неприятным запахом изо рта (галитоз).

И это ещё не все продукты, которые могут навредить зубкам. В чёрном списке также, например, цитрусовые, кофе и чай. О них ранее рассказала хирург-стоматолог Надежда Патлатая.