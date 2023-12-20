Врач раскрыл секреты, как не падать в гололёд. Поможет пингвинья походка

Зима — традиционно самое жаркое время во всех травмпунктах. Часто можно услышать мнение, что главное — уметь правильно падать. Техника падений есть у спортсменов, но большинство обычных людей, особенно пожилых, пользоваться ей не умеют. Так что в гололёд важнее постараться не падать вовсе. Как это сделать, рассказал руководитель Клиники реконструктивной хирургии повреждений конечностей и таза Центра Илизарова Алексей Гринь.