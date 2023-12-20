05:00, 20 декабря 2023
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Врач раскрыл секреты, как не падать в гололёд. Поможет пингвинья походка
Зима — традиционно самое жаркое время во всех травмпунктах. Часто можно услышать мнение, что главное — уметь правильно падать. Техника падений есть у спортсменов, но большинство обычных людей, особенно пожилых, пользоваться ей не умеют. Так что в гололёд важнее постараться не падать вовсе. Как это сделать, рассказал руководитель Клиники реконструктивной хирургии повреждений конечностей и таза Центра Илизарова Алексей Гринь.
Правил всего 6:
- носить обувь с нескользящей подошвой;
- ходить медленно, скользящей походкой, как пингвины;
- концентрироваться на движении по скользкой дороге, а не на том, как успеть на уезжающий автобус и не на смартфоне;
- идя по льду, балансировать руками;
- пользоваться народными лайфхаками против гололёда — клеить пластырь на подошву обуви, обтачивать её наждачкой и т. д.;
- пожилым стоит ходить с тростью с шипом, посоветовал врач травматолог-ортопед в разговоре с «Аргументами и фактами».
Зимой меньше всего тянет гулять. Однако пренебрегать прогулками всё-таки не стоит, даже в морозы — и вот почему.