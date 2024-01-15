Тренер раскрыл, какие приседания помогают похудеть

Фитнес-тренер Денис Соломин рассказал, почему многим стоит присмотреться к болгарским приседаниям. Приседания в целом очень полезны, они:

укрепляют мышцы кора, облегчая повседневные движения вроде наклонов, поворотов и прочего;

укрепляют мышцы ног, а вместе с тем придают бодрость и активизируют сердечно-сосудистую систему;

снижают вероятность травм, из-за того что тренируются мышцы ног, укрепляются связки и выравнивается осанка;

помогают похудеть из-за работы большого количества мышц.

В основном при приседаниях упор идёт на мышцы ног, и это уже хорошо, но во время болгарских приседаний тренируются ещё и мышцы кора, причём даже те, что не задействованы в планке. Для большей сложности можно взять гантели или штангу.

Как делать болгарские приседания

Встаньте спиной к какой-либо возвышенности и положите на неё ногу. Между вами и возвышенностью должно быть не менее 15 см. Плавно приседайте, пока бедро рабочей ноги не окажется параллельным полу. Корпус держим прямо, коленом второй ноги можно коснуться пола. Задержитесь в нижней точке на 1−2 секунды, потом аккуратно вернитесь в изначальное положение. Новичкам можно спокойно делать 8−12 повторов.

Бывает и такое, что тренировки занимают большую часть жизни, но мышцы всё равно не растут. Эксперт рассказал, почему такое может происходить.