Тревога или тревожность: в чём разница — объясняет психолог
Главное различие двух этих состояний в том, что при тревожности, в отличие от тревоги, может не быть реальной опасности. При этом тревожность ещё и долгоиграющая — может быть с человеком очень долго. Психолог Светлана Олейник рассказала, чем ещё не похожи тревога и тревожность, а также поделилась способами, которые помогут быстро убрать тревогу.
Различия психолог объяснила на примерах со сковородкой, горячей ручкой которой человек когда-то обжёгся.
Тревога может появиться, когда он увидит сковородку на плите и ручка будет близко. Так потому, что он помнит, что она горячая и можно обжечься. Но это, по словам Олейник, адекватная реакция тревоги.
Тревожность — это когда человек увидел сковородки в магазине и начал переживать, помня об ожоге. Это уже необоснованная тревожность.
Специалист порекомендовала при приступе тревоги задать себе вопрос: опасность, которая вызвала дискомфортные ощущения, она реальная или гипотетическая?
Также тревожность может создавать дискомфорт в отношениях. Например, женщине когда-то изменил партнёр. Она с ним давно рассталась, но тревожится по старой теме и в новых.
«Если в новых отношениях вы замечаете подозрительные сигналы, то лучшее, что можно сделать, — это открыто рассказать о своих чувствах и попросить проговорить правила "на берегу"», — сказала Олейник.
Если признаков возможной измены нет, а тревожность — есть, лучше всего поработать с психологом, чтобы старые травмы не мешали жить.
Как снять тревогу
Психолог порекомендовала сконцентрироваться на деталях, если вдруг одолел приступ тревоги. Варианты:
- Пересчитайте, например, все зелёные вещи в комнате.
- Выпейте стакан воды маленькими глотками, считая каждый из них.
- Закройте глаза и сконцентрируйтесь на вдохах и выдохах.
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