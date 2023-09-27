Тревога или тревожность: в чём разница — объясняет психолог

Различия психолог объяснила на примерах со сковородкой, горячей ручкой которой человек когда-то обжёгся.

Тревога может появиться, когда он увидит сковородку на плите и ручка будет близко. Так потому, что он помнит, что она горячая и можно обжечься. Но это, по словам Олейник, адекватная реакция тревоги.

Тревожность — это когда человек увидел сковородки в магазине и начал переживать, помня об ожоге. Это уже необоснованная тревожность.

Специалист порекомендовала при приступе тревоги задать себе вопрос: опасность, которая вызвала дискомфортные ощущения, она реальная или гипотетическая?

Также тревожность может создавать дискомфорт в отношениях. Например, женщине когда-то изменил партнёр. Она с ним давно рассталась, но тревожится по старой теме и в новых.

«Если в новых отношениях вы замечаете подозрительные сигналы, то лучшее, что можно сделать, — это открыто рассказать о своих чувствах и попросить проговорить правила "на берегу"», — сказала Олейник.

Если признаков возможной измены нет, а тревожность — есть, лучше всего поработать с психологом, чтобы старые травмы не мешали жить.

Как снять тревогу

Психолог порекомендовала сконцентрироваться на деталях, если вдруг одолел приступ тревоги. Варианты:

Пересчитайте, например, все зелёные вещи в комнате.

Выпейте стакан воды маленькими глотками, считая каждый из них.

Закройте глаза и сконцентрируйтесь на вдохах и выдохах.

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