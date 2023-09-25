Тревоге бой! Роспотребнадзор раскрыл сверхполезное свойство обычной жвачки
Многие любят закинуть в рот жевательную резинку после трапезы, особенно если в еде было полно лука или чеснока. Но мало кто задумывается о других полезных свойствах жвачки, помимо способности освежать дыхание. В Роспотребнадзоре рассказали, что у резинки полно как положительных, так и отрицательных свойств, и привели подробный список.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, жвачка способна:
- снизить дискомфорт в ушах при посадке и взлёте самолёта, когда в кабине изменяется уровень давления;
- уменьшить тревогу и улучшить настроение;
- улучшить работоспособность мозга, его кровообращение и способность человека к концентрации;
- усилить контроль над перекусами и желанием съесть сладкое, поскольку подавляет аппетит.
Впрочем вредные свойства у жевательной резинки тоже имеются. Она способна:
- усилить кислотность в ЖКТ и усугубить симптомы синдрома раздражённого кишечника;
- спровоцировать развитие кариеса, если в ней есть сахар;
- чрезмерно нагрузить челюстные суставы, вызвав болезненные ощущения.
Так что покупать стоит жвачку без сахара и жевать её с осторожностью. Специалисты советуют уделять этому занятию не больше 15 минут.
Кстати, резинки с сахзамом тоже могут навредить человеку, особенно если он стремится похудеть: подсластитель ксилит способен усиливать аппетит, что приводит к нарушению метаболизма и набору лишнего веса.
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