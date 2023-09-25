Здоровье
00:10, 25 сентября 2023
1 мин.

Тревоге бой! Роспотребнадзор раскрыл сверхполезное свойство обычной жвачки

Многие любят закинуть в рот жевательную резинку после трапезы, особенно если в еде было полно лука или чеснока. Но мало кто задумывается о других полезных свойствах жвачки, помимо способности освежать дыхание. В Роспотребнадзоре рассказали, что у резинки полно как положительных, так и отрицательных свойств, и привели подробный список.

Тревоге бой! Роспотребнадзор раскрыл сверхполезное свойство обычной жвачки
© Freepik

Как рассказали в Роспотребнадзоре, жвачка способна:

  • снизить дискомфорт в ушах при посадке и взлёте самолёта, когда в кабине изменяется уровень давления;
  • уменьшить тревогу и улучшить настроение;
  • улучшить работоспособность мозга, его кровообращение и способность человека к концентрации;
  • усилить контроль над перекусами и желанием съесть сладкое, поскольку подавляет аппетит.

Впрочем вредные свойства у жевательной резинки тоже имеются. Она способна:

  • усилить кислотность в ЖКТ и усугубить симптомы синдрома раздражённого кишечника;
  • спровоцировать развитие кариеса, если в ней есть сахар;
  • чрезмерно нагрузить челюстные суставы, вызвав болезненные ощущения.

Так что покупать стоит жвачку без сахара и жевать её с осторожностью. Специалисты советуют уделять этому занятию не больше 15 минут.

Кстати, резинки с сахзамом тоже могут навредить человеку, особенно если он стремится похудеть: подсластитель ксилит способен усиливать аппетит, что приводит к нарушению метаболизма и набору лишнего веса.

Ранее мы рассказывали, как быстро избавиться от перегара.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.