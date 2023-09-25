Тревоге бой! Роспотребнадзор раскрыл сверхполезное свойство обычной жвачки

Как рассказали в Роспотребнадзоре, жвачка способна:

снизить дискомфорт в ушах при посадке и взлёте самолёта, когда в кабине изменяется уровень давления;

уменьшить тревогу и улучшить настроение;

улучшить работоспособность мозга, его кровообращение и способность человека к концентрации;

усилить контроль над перекусами и желанием съесть сладкое, поскольку подавляет аппетит.

Впрочем вредные свойства у жевательной резинки тоже имеются. Она способна:

усилить кислотность в ЖКТ и усугубить симптомы синдрома раздражённого кишечника;

спровоцировать развитие кариеса, если в ней есть сахар;

чрезмерно нагрузить челюстные суставы, вызвав болезненные ощущения.

Так что покупать стоит жвачку без сахара и жевать её с осторожностью. Специалисты советуют уделять этому занятию не больше 15 минут.

Кстати, резинки с сахзамом тоже могут навредить человеку, особенно если он стремится похудеть: подсластитель ксилит способен усиливать аппетит, что приводит к нарушению метаболизма и набору лишнего веса.

Ранее мы рассказывали, как быстро избавиться от перегара.