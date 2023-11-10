Тревожная масса с изюмом. 3 простых способа избавиться от навязчивых мыслей

По словам специалистки, просто терпеть тревожные мысли не стоит, иначе есть вариант получить себе осложнения в виде:

ещё более сильной тревожности;

бессонницы;

психосоматики;

депрессии.

Как же разобраться с панической каруселью в голове?

Выписывайте всё, что тревожит, в тетрадь, лучше, если это будет в одно и то же время. Так мозг воспринимает это как свершившееся и больше не пытается повторять всё в голове и только сильнее заводить или пугать. Переводите внимание на дыхание. Как только начало опять накатывать, можно переключиться на размеренное дыхание, ритм и объём вдохов, а затем замедлить его. Мозг воспринимает спокойное дыхание как состояние умиротворения в целом и начинает вырабатывать нужные гормоны. Вспоминайте приятные моменты. Если сильно сосредоточиться на воспоминаниях, то мозг воспримет их как только что случившееся и простимулирует те же эмоции с теми же ощущениями и успокоится, а тревожные мысли пройдут.

Врач поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина на Часовой улице» Галина Данилевская ещё посоветовала отказаться от вредных привычек, высыпаться и всегда всё планировать. Потому что тревожность часто вызывает страх перед неизвестным, а с помощью плана уже хоть как-то её можно будет сбавить.