Тревожная масса с изюмом. 3 простых способа избавиться от навязчивых мыслей
От тревожных мыслей никуда не деться, потому что это одно из свойств человеческого мозга, которое было очень нужно в стародавние времена, а сейчас по старой памяти не хочет уходить. Теперь не нужно подозревать опасность от каждого соплеменника или мамонта, но в голову так и лезет всякая ерунда, доводя до паники. Как с этим справляться — рассказала клинический психолог Ирина Польгун.
По словам специалистки, просто терпеть тревожные мысли не стоит, иначе есть вариант получить себе осложнения в виде:
- ещё более сильной тревожности;
- бессонницы;
- психосоматики;
- депрессии.
Как же разобраться с панической каруселью в голове?
- Выписывайте всё, что тревожит, в тетрадь, лучше, если это будет в одно и то же время. Так мозг воспринимает это как свершившееся и больше не пытается повторять всё в голове и только сильнее заводить или пугать.
- Переводите внимание на дыхание. Как только начало опять накатывать, можно переключиться на размеренное дыхание, ритм и объём вдохов, а затем замедлить его. Мозг воспринимает спокойное дыхание как состояние умиротворения в целом и начинает вырабатывать нужные гормоны.
- Вспоминайте приятные моменты. Если сильно сосредоточиться на воспоминаниях, то мозг воспримет их как только что случившееся и простимулирует те же эмоции с теми же ощущениями и успокоится, а тревожные мысли пройдут.
Врач поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина на Часовой улице» Галина Данилевская ещё посоветовала отказаться от вредных привычек, высыпаться и всегда всё планировать. Потому что тревожность часто вызывает страх перед неизвестным, а с помощью плана уже хоть как-то её можно будет сбавить.