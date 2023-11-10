Здоровье
23:00, 10 ноября 2023
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Тревожная масса с изюмом. 3 простых способа избавиться от навязчивых мыслей

От тревожных мыслей никуда не деться, потому что это одно из свойств человеческого мозга, которое было очень нужно в стародавние времена, а сейчас по старой памяти не хочет уходить. Теперь не нужно подозревать опасность от каждого соплеменника или мамонта, но в голову так и лезет всякая ерунда, доводя до паники. Как с этим справляться — рассказала клинический психолог Ирина Польгун.

Тревожная масса с изюмом. 3 простых способа избавиться от навязчивых мыслей
© Alexei Maridashvili / Unsplash

По словам специалистки, просто терпеть тревожные мысли не стоит, иначе есть вариант получить себе осложнения в виде:

  • ещё более сильной тревожности;
  • бессонницы;
  • психосоматики;
  • депрессии.

Как же разобраться с панической каруселью в голове?

  1. Выписывайте всё, что тревожит, в тетрадь, лучше, если это будет в одно и то же время. Так мозг воспринимает это как свершившееся и больше не пытается повторять всё в голове и только сильнее заводить или пугать.
  2. Переводите внимание на дыхание. Как только начало опять накатывать, можно переключиться на размеренное дыхание, ритм и объём вдохов, а затем замедлить его. Мозг воспринимает спокойное дыхание как состояние умиротворения в целом и начинает вырабатывать нужные гормоны.
  3. Вспоминайте приятные моменты. Если сильно сосредоточиться на воспоминаниях, то мозг воспримет их как только что случившееся и простимулирует те же эмоции с теми же ощущениями и успокоится, а тревожные мысли пройдут.

Врач поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина на Часовой улице» Галина Данилевская ещё посоветовала отказаться от вредных привычек, высыпаться и всегда всё планировать. Потому что тревожность часто вызывает страх перед неизвестным, а с помощью плана уже хоть как-то её можно будет сбавить.

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