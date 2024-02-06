Три болезни, которые особенно опасны весной. В группе риска — все подряд

Вступил в силу последний месяц зимы и вполне логично начать приготовления к весне. Инфекционист Мескина объяснила, что весна — это время, когда просыпается не только природа, но и множество заболеваний, от которых часто просто невозможно защититься. И среди них есть три, которые встречаются у россиян чаще всего. Среди них — аллергии.