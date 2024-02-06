Опубликовано 06 февраля 2024, 21:50
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Три болезни, которые особенно опасны весной. В группе риска — все подряд
Вступил в силу последний месяц зимы и вполне логично начать приготовления к весне. Инфекционист Мескина объяснила, что весна — это время, когда просыпается не только природа, но и множество заболеваний, от которых часто просто невозможно защититься. И среди них есть три, которые встречаются у россиян чаще всего. Среди них — аллергии.
Инфекционист Елена Мескина рассказала, к каким трём заболеваниям стоит себя подготовить весной. Зачастую они случаются из-за того, что иммунитет ослаблен из-за зимнего авитаминоза. Среди таких болезней:
- Аллергии (кашель, кожный зуд, дискомфортные состояния).
- Клещевые инфекции (клещи весной голодные, поэтому более агрессивные).
- Ментальные проблемы (усиливается депрессия, возникает биполярное расстройство, обостряются психотические состояния и шизофрения).
После зимы тяжело приходится не только из-за авитаминоза, но и из-за состояния кожи, которую терзали ветер, сухой воздух и морозы. Как восстановить её к весне — можно узнать здесь.