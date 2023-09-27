Трясёт от гнева и тревоги? 7 эффективных психологических приёмов для снятия напряжения

Переключитесь на другой вид деятельности

По словам специалистов, первая рабочая техника, которая действительно помогает справиться со стрессом, понизив уровень адреналина в организме, — переключение внимания на активность, требующую от человека физических усилий.

Словили раздражение на работе? Переберите и отсортируйте документы, заварите чайку, пройдитесь по коридору, сходите умойтесь холодной водой и так далее.

Напряжение достигло пика дома? Побегайте на улице или походите в быстром темпе 10–15 минут, примите контрастный душ.

Этот метод стоит практиковать почаще, тогда он превратиться в полезную привычку.

Визуализируйте негатив

Если до вас докопался раздражающий вас человек, который вызывает очень сильные отрицательные эмоции, а ответить ему прямо и резко нельзя, то попробуйте выпустить гнев мысленно.

По мнению психологов, это помогает частично снять напряжение и излить раздражение.

Заземлите отрицательную энергию

Здесь нет никакой эзотерики, это обычная психологическая манипуляция, основанная на вашем воображении. Представьте, что ваш гнев — осязаемый пучок негативной энергии, которым вы можете управлять. Вообразите, что эта энергия проходит через вас, опускается в ноги и уходит в землю. Полегчает, вот увидите.

Сделайте муху из слона

Иногда человек может слишком превозносить оппонента и чувствовать себя из-за этого маленьким и слабым. Попробуйте вместо этого мысленно уменьшить своего недоброжелателя в росте, а его голос сделать более тонким. Так он покажется вам менее влиятельным и грозным.

Нарисуйте своё настроение

Погрузитесь в свои мысли и попробуйте нарисовать то, что чувствуете, расслабленной левой рукой на бумаге. Это может быть что-то конкретное или просто линии с пятнами.

После этого переверните листок и напишите 8–10 слов, которые характеризуют ваше переживание.

Внимательно рассмотрите рисунок и слова, а потом разорвите бумагу в клочья, метафорически избавляясь от плохого настроения.

Представьте луч света

Этот метод может выручить на ранней стадии раздражения и поможет взять себя в руки. Если вас начинает что-то бесить, вообразите, что на вас сверху опускается луч, постепенно освещающий верхнюю часть тела, включая лицо.

Представьте, что свет разглаживает морщины и снимает напряжение в разных участках тела, освобождая его от зажимов.

«Постройте» идеальный дом

Очень медитативный приём, который предполагает, что вы может 5–7 минут спокойно посидеть и предаться фантазиям.

Вообразите, что строите идеальный домик с видом на спокойный, умиротворяющий пейзаж. Обставьте его по вкусу и запомните, что именно вы создали у себя в голове.

После этого в воображаемый дом можно будет мысленно наведываться в течение дня и отдыхать от повседневной суеты.

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