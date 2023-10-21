Творожок для депрессии и рака. Чем опасны сахарозаменители и где они попадаются

По словам специалистки, аспартам (Е951) часто встречается в продуктах на прилавках магазинов, потому что слаще сахара в 200 раз, а значит, более экономный и удобный в использовании. Но он очень вреден для здоровья.

Когда аспартам попадает в организм, то распадается на фенилаланин, метанол и формальдегид (канцероген класса А). В итоге это может привести к:

ожирению (продукты с Е951 не утоляют жажду или голод, зато содержат море калорий); гормональному дисбалансу; бессоннице; депрессии; спазму сосудов сетчатки и нарушениям зрения; опухолям мозга.

Особенно большое влияние аспартам имеет на детей до 4 лет, пока организм формируется и крепнет, и на беременных.

Где встречается аспартам

Подсластитель добавляют во многие продукты, которые не требуют термической обработки — высокие температуры сахарозаменитель не выдерживает. Его можно найти в:

продуктах для диабетиков;

жвачке;

консервантах;

приправах;

энергетиках;

сладких газированных напитках;

йогуртах и других.

При всех ужасах подсластителей нужно учитывать, что нормальный сахар — ничем не лучше. Он просто забирает энергию и делает человека слабым. Пользы вроде витаминов и минералов многие сладости не несут, а вот силы — крадут. Какие продукты поступают так же — почитать можно здесь.