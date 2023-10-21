Творожок для депрессии и рака. Чем опасны сахарозаменители и где они попадаются
Отчаянные времена требуют отчаянных мер, поэтому некоторые производители решили сахар в своих продуктах заменить на подсластители, или «ешки». Россияне догадывались, что это сплошная неполезная химоза, но диетолог Елена Соломатина объяснила, что дела обстоят ещё хуже. К чему могут привести сахарозаменители в рационе — читайте ниже.
По словам специалистки, аспартам (Е951) часто встречается в продуктах на прилавках магазинов, потому что слаще сахара в 200 раз, а значит, более экономный и удобный в использовании. Но он очень вреден для здоровья.
Когда аспартам попадает в организм, то распадается на фенилаланин, метанол и формальдегид (канцероген класса А). В итоге это может привести к:
- ожирению (продукты с Е951 не утоляют жажду или голод, зато содержат море калорий);
- гормональному дисбалансу;
- бессоннице;
- депрессии;
- спазму сосудов сетчатки и нарушениям зрения;
- опухолям мозга.
Особенно большое влияние аспартам имеет на детей до 4 лет, пока организм формируется и крепнет, и на беременных.
Где встречается аспартам
Подсластитель добавляют во многие продукты, которые не требуют термической обработки — высокие температуры сахарозаменитель не выдерживает. Его можно найти в:
- продуктах для диабетиков;
- жвачке;
- консервантах;
- приправах;
- энергетиках;
- сладких газированных напитках;
- йогуртах и других.
При всех ужасах подсластителей нужно учитывать, что нормальный сахар — ничем не лучше. Он просто забирает энергию и делает человека слабым. Пользы вроде витаминов и минералов многие сладости не несут, а вот силы — крадут. Какие продукты поступают так же — почитать можно здесь.