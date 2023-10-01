Тяжёлый рок — лекарство от злости. Психолог рассказала, как музыка помогает снимать стресс

Как объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Мария Борисова, у музыки действительно есть терапевтический эффект. Причём можно не только слушать композиции, но и исполнять — это тоже положительно влияет на нервишки.

Единственное: жанр придётся подбирать индивидуально, потому что каждого человека успокаивает разная музыка. А ещё многое зависит от того, какой именно стресс вы испытываете.

Например, при сильной злости лучше послушать что-то более мощное, например, рок или тяжёлую электронику. Параллельно можно попеть и даже поорать — это поможет выплеснуть негативные эмоции.

Если же вам вам хочется не выражать чувства, а поскорее успокоиться, то лучше включить что-то более медитативное, к примеру, классическую музыку или эмбиент.

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