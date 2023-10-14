У хейтеров брокколи появилась отмазка. Оказывается, во всём виноваты гены

Как объяснила терапевт Оксана Драпкина, во многих крестоцветных (брокколи, белокочанная капуста, редька) содержатся глюкозинолаты, которые и отвечают за горький вкус. Но люди по-разному воспринимают это вещество из-за гена.

У каждого человека есть две копии гена TAS2R38. Если обе копии — разновидности AVI, то человек совершенно не ощущает горький вкус и капуста ему ощущается совершенно нормально — что брокколи ешь, что картошку.

Если у человека есть всего одна копия гена AVI или одна PAV, то крестоцветные будут немного горчить, но не критично. Хотя вряд ли брокколи в таком случае станет любимым овощем. А вот если обе копии гена — PAV, то крестоцветные на вкус будут невыносимо горькими. Но такие несчастливые люди попадаются редко.

Между прочим, брокколи, как и вся капуста, особенно полезна осенью. А ещё она защищает от рака. Но если капуста горчит и есть её никак невозможно, то есть альтернативы. Диетолог сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова посоветовала осенью налегать на свёклу, топинамбур, репу и помидоры.