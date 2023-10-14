У хейтеров брокколи появилась отмазка. Оказывается, во всём виноваты гены
Некоторые россияне с детства смотрят на овощи косо, а брокколи у них вообще вызывает дрожь омерзения. Но виновата в этом не любовь к фастфуду и жареному мясу, а личная нетерпимость к капусте, которая обусловлена генетикой. Об этом рассказала терапевт Драпкина. Так что теперь не нужно ничего придумывать, чтобы не есть ненавистную капусту.
Как объяснила терапевт Оксана Драпкина, во многих крестоцветных (брокколи, белокочанная капуста, редька) содержатся глюкозинолаты, которые и отвечают за горький вкус. Но люди по-разному воспринимают это вещество из-за гена.
У каждого человека есть две копии гена TAS2R38. Если обе копии — разновидности AVI, то человек совершенно не ощущает горький вкус и капуста ему ощущается совершенно нормально — что брокколи ешь, что картошку.
Если у человека есть всего одна копия гена AVI или одна PAV, то крестоцветные будут немного горчить, но не критично. Хотя вряд ли брокколи в таком случае станет любимым овощем. А вот если обе копии гена — PAV, то крестоцветные на вкус будут невыносимо горькими. Но такие несчастливые люди попадаются редко.
Между прочим, брокколи, как и вся капуста, особенно полезна осенью. А ещё она защищает от рака. Но если капуста горчит и есть её никак невозможно, то есть альтернативы. Диетолог сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова посоветовала осенью налегать на свёклу, топинамбур, репу и помидоры.