Здоровье
10:20, 14 октября 2023
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У хейтеров брокколи появилась отмазка. Оказывается, во всём виноваты гены

Некоторые россияне с детства смотрят на овощи косо, а брокколи у них вообще вызывает дрожь омерзения. Но виновата в этом не любовь к фастфуду и жареному мясу, а личная нетерпимость к капусте, которая обусловлена генетикой. Об этом рассказала терапевт Драпкина. Так что теперь не нужно ничего придумывать, чтобы не есть ненавистную капусту.

У хейтеров брокколи появилась отмазка. Оказывается, во всём виноваты гены
© freepik.com/picoftasty

Как объяснила терапевт Оксана Драпкина, во многих крестоцветных (брокколи, белокочанная капуста, редька) содержатся глюкозинолаты, которые и отвечают за горький вкус. Но люди по-разному воспринимают это вещество из-за гена.

У каждого человека есть две копии гена TAS2R38. Если обе копии — разновидности AVI, то человек совершенно не ощущает горький вкус и капуста ему ощущается совершенно нормально — что брокколи ешь, что картошку.

Если у человека есть всего одна копия гена AVI или одна PAV, то крестоцветные будут немного горчить, но не критично. Хотя вряд ли брокколи в таком случае станет любимым овощем. А вот если обе копии гена — PAV, то крестоцветные на вкус будут невыносимо горькими. Но такие несчастливые люди попадаются редко.

Между прочим, брокколи, как и вся капуста, особенно полезна осенью. А ещё она защищает от рака. Но если капуста горчит и есть её никак невозможно, то есть альтернативы. Диетолог сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова посоветовала осенью налегать на свёклу, топинамбур, репу и помидоры.

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