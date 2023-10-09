У людей появился неожиданный союзник в борьбе с ковидом. Но он под водой

Laurencia принадлежит семейству Rhodomelaceae. Это одно из самых крупных семейств морских водорослей. Некоторые из видов могут образовывать массовые скопления и вызывать в прибрежных морских водах печально известные красные приливы. В октябре 2020 года один из таких приливов привёл к экологической катастрофе на Камчатке, гибели множества морских животных и даже к отравлению людей.

Но красные водоросли несут не только смерть. Жители Гавайев, к примеру, вообще едят их, используют в народной медицине и в качестве удобрений. Исследования российских химиков показали: Laurencia содержат противовирусные соединения. В ходе работы учёные изучили 300 лигандов (комплексообразующих атомов или молекул) красных водорослей.

«В итоге мы обнаружили семь кандидатов, которые блокируют разные части белков, отвечающих за репликацию вируса. Также выяснилось, что бромофикоевая кислота C активна сразу по отношению к двум мишеням», — поделились в УрФУ с «Газетой.Ru».

Учёные подчеркнули, что рано пока говорить о лекарствах от ковида на основе красных водорослей. Однако у них теперь есть хороший задел для продолжения экспериментов в этой области, считают химики.

А лекарство от коронавируса сейчас было бы очень кстати. Осенью заболеваемость COVID-19 растёт, и пока у россиян есть только один способ защититься от тяжёлого течения болезни.