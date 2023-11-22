У мужчины в кишечнике обнаружили летающую муху. Как она проникла внутрь

Как рассказала газета Daily Mail, 63-летний пациент пришел на плановый скрининг толстой кишки, во время которого внутрь кишечника ему поместили колоноскоп — специальное устройство с камерой. Каково же было удивление врачей, когда они обнаружили внутри живую муху. Они сидела там, как на стене в комнате.

Как насекомое попало туда — загадка. Врачи предположили, что она могла попасть внутрь через салат. Мужчина ел его за его сутки до колоноскопии. В очень редких случаях отложенные мухой личинки в овощах и фруктах не погибают под воздействием желудочного сока и вылупляются прямо в кишечнике.

Мухи и их личинки могут заразить кишечник человека и спровоцировать кишечный миаз. При этой патологии у больного бывает диарея, боль в животе и рвота.

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