У мужчины в кишечнике обнаружили летающую муху. Как она проникла внутрь
Если муха залетела к вам только в комнату, то считайте, вам повезло. У пожилого американца из штата Миссури насекомое поселилось прямо в кишечнике. Обнаружили муху случайно, во время колоноскопии. Цокотуха как ни в чём не бывала сидела на стенке кишечника. Как она туда попала — ни пациент, ни врачи не знают. Но у них есть версия. Предположительно, насекомое проникло внутрь через салат.
Как рассказала газета Daily Mail, 63-летний пациент пришел на плановый скрининг толстой кишки, во время которого внутрь кишечника ему поместили колоноскоп — специальное устройство с камерой. Каково же было удивление врачей, когда они обнаружили внутри живую муху. Они сидела там, как на стене в комнате.
Как насекомое попало туда — загадка. Врачи предположили, что она могла попасть внутрь через салат. Мужчина ел его за его сутки до колоноскопии. В очень редких случаях отложенные мухой личинки в овощах и фруктах не погибают под воздействием желудочного сока и вылупляются прямо в кишечнике.
Мухи и их личинки могут заразить кишечник человека и спровоцировать кишечный миаз. При этой патологии у больного бывает диарея, боль в животе и рвота.
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