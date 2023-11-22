У ребёнка не опустилось яичко? Родителям объяснили, что делать

Причин, почему у ребёнка не опустилось яичко, множество: от гормональных нарушений у матери до анатомических аномалий у малыша.

Нарушение бывает односторонним или двусторонним. Второй вариант патологии сложнее лечить. В зависимости от формы заболевания пациенту проводят либо лапароскопию, либо обычную открытую операцию. А в особо сложных случаях используют комбинированные методики, отметил доктор в беседе с «Аргументами и фактами».

При этом, если вовремя не лечить крипторхизм у мальчиков, может нарушиться структура и функция яичка, предупредил уролог. А если яичко вообще не найти в брюшной полости, в будущем ребёнку грозит рак, предупредил эксперт.

Ещё одна урологическая проблема у маленьких мальчиков — покраснение крайней плоти полового члена. Почему это случается и что с этим делать — рассказали тут.